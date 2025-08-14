Kaïs Saïed à Sejnane : mise en lumière de l’artisanat traditionnel pour la Journée nationale de la femme

Célébrant la Journée nationale de la femme, le président tunisien Kaïs Saïed a choisi de mettre en avant l’artisanat traditionnel à Sejnane. Cette initiative vise à valoriser le patrimoine culturel et artistique du pays, tout en rendant hommage aux femmes artisanes qui perpétuent ces savoir-faire ancestraux.

Visite inattendue du président Kaïs Saïed à Sejnane

Le 13 août 2025, le président tunisien Kaïs Saïed a surpris les habitants de Sejnane, dans le gouvernorat de Bizerte, par une visite impromptue. Accompagné de Salem Ben Yaakoub, le gouverneur de Bizerte, Saïed a profité de cette occasion pour rencontrer Sabiha Ayyari, une artisane renommée dans le domaine de la poterie.

Cette visite coïncidait avec la Journée nationale de la femme en Tunisie et a permis au président d’inspecter les stands de poterie de Sejnane, un artisanat classé au patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO. Il a également échangé avec les résidents locaux sur leurs préoccupations sociales et le développement régional.

Kaïs Saïed à Sejnane

Rencontre avec l’artisane Sabiha Ayyari et inspection des stands de poterie

Le président Saïed a eu l’honneur de rencontrer Sabiha Ayyari, une figure emblématique de la poterie tunisienne reconnue à l’échelle internationale. Cette rencontre s’est déroulée dans son espace d’exposition à Mrifek. Par la suite, le président a procédé à l’inspection des stands de poterie de Sejnane, situés le long de la route régionale 51.

Ces stands mettent en avant un savoir-faire unique inscrit au patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO. Cette visite a permis de souligner l’importance de cet artisanat local et de promouvoir cette spécificité régionale.

Engagement du président pour le développement local

Le président Kaïs Saïed a réitéré son engagement à soutenir les efforts de construction et de développement dans la région. Il a souligné l’importance de rompre avec les anciens modèles de développement et d’assurer une promotion équitable de toutes les régions tunisiennes.

Cette déclaration est venue en réponse aux préoccupations des habitants de Sejnane, qui ont exprimé leurs inquiétudes sur les questions sociales et le développement local lors de sa visite. Le président a ainsi affirmé sa volonté de mettre en œuvre un nouveau modèle de développement plus inclusif et équilibré.

Imen Haouari

Écrit par Imen Haouari

Imen Haouari est journaliste indépendante spécialisée dans l’actualité tunisienne. Ses articles couvrent un large spectre allant de la politique nationale aux enjeux économiques, sociaux et environnementaux qui façonnent le quotidien du pays.

Attachée à une information claire et vérifiée, elle met un point d’honneur à décrypter les faits avec rigueur et neutralité. Sa plume analytique éclaire les grands événements tunisiens tout en donnant une place centrale aux voix citoyennes et aux réalités locales.