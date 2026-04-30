Le président tunisien Kaïs Saïed a récemment rencontré des figures clés de l’économie nationale pour discuter des avancées économiques du pays.

Grâce à une politique d’autosuffisance, la Tunisie a enregistré des résultats significatifs, tout en réaffirmant son engagement envers la souveraineté nationale et le bien-être de ses citoyens.

Rencontre décisive entre le président Kaïs Saïed et les responsables économiques tunisiens

Le président tunisien, Kaïs Saïed, a récemment accueilli au Palais de Carthage le ministre de l’Économie, Samir Abdelhafidh, et le gouverneur de la Banque centrale, Fethi Zouhair Nouri. Cette réunion intervient dans un contexte économique délicat, où la Tunisie cherche à renforcer sa souveraineté économique.

Les discussions ont porté sur les résultats des réunions de printemps du FMI et de la Banque mondiale. Le président Saïed a souligné l’importance de traduire les succès macroéconomiques en améliorations concrètes pour les citoyens, tout en réaffirmant l’indépendance de la Tunisie face aux pressions extérieures.

Impact des réunions internationales sur l’économie tunisienne

Lors des réunions de printemps du FMI et de la Banque mondiale, les responsables tunisiens ont présenté un exposé détaillant les avancées économiques du pays. Ils ont mis en avant la maîtrise de l’inflation et l’amélioration des indicateurs de croissance, soulignant l’importance de ces progrès pour l’économie nationale.

Le président Saïed a insisté sur la nécessité de transformer ces succès en bénéfices tangibles pour les citoyens, notamment dans les domaines de la santé, du transport, et de l’éducation. Il a également réaffirmé la détermination de la Tunisie à préserver sa souveraineté face aux pressions internationales.

Les choix nationaux au service du quotidien des Tunisiens

La Tunisie a démontré que ses choix nationaux peuvent conduire à des résultats économiques significatifs, notamment en maîtrisant l’inflation et en améliorant les indicateurs de croissance. Cependant, il est crucial que ces succès se traduisent par des améliorations concrètes dans la vie quotidienne des citoyens.

Pour cela, des efforts doivent être déployés pour renforcer les secteurs clés tels que la santé, le transport, l’éducation et la protection sociale. En investissant dans ces domaines, la Tunisie peut garantir que ses avancées économiques bénéficient directement à sa population, tout en préservant son indépendance face aux pressions extérieures.