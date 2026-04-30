Kaïs Saïed affirme haut et fort que la Tunisie ne pliera pas face aux pressions internationales

Kaïs Saïed affirme haut et fort que la Tunisie ne pliera pas face aux pressions internationales

Le président tunisien Kaïs Saïed a récemment rencontré des figures clés de l’économie nationale pour discuter des avancées économiques du pays.

Grâce à une politique d’autosuffisance, la Tunisie a enregistré des résultats significatifs, tout en réaffirmant son engagement envers la souveraineté nationale et le bien-être de ses citoyens.

Rencontre décisive entre le président Kaïs Saïed et les responsables économiques tunisiens

Le président tunisien, Kaïs Saïed, a récemment accueilli au Palais de Carthage le ministre de l’Économie, Samir Abdelhafidh, et le gouverneur de la Banque centrale, Fethi Zouhair Nouri. Cette réunion intervient dans un contexte économique délicat, où la Tunisie cherche à renforcer sa souveraineté économique.

Les discussions ont porté sur les résultats des réunions de printemps du FMI et de la Banque mondiale. Le président Saïed a souligné l’importance de traduire les succès macroéconomiques en améliorations concrètes pour les citoyens, tout en réaffirmant l’indépendance de la Tunisie face aux pressions extérieures.

Impact des réunions internationales sur l’économie tunisienne

Lors des réunions de printemps du FMI et de la Banque mondiale, les responsables tunisiens ont présenté un exposé détaillant les avancées économiques du pays. Ils ont mis en avant la maîtrise de l’inflation et l’amélioration des indicateurs de croissance, soulignant l’importance de ces progrès pour l’économie nationale.

Le président Saïed a insisté sur la nécessité de transformer ces succès en bénéfices tangibles pour les citoyens, notamment dans les domaines de la santé, du transport, et de l’éducation. Il a également réaffirmé la détermination de la Tunisie à préserver sa souveraineté face aux pressions internationales.

Les choix nationaux au service du quotidien des Tunisiens

La Tunisie a démontré que ses choix nationaux peuvent conduire à des résultats économiques significatifs, notamment en maîtrisant l’inflation et en améliorant les indicateurs de croissance. Cependant, il est crucial que ces succès se traduisent par des améliorations concrètes dans la vie quotidienne des citoyens.

A lire aussi :  Air Algérie s'envole dans le classement des compagnies aériennes africaines avec un nombre de sièges impressionnant

Pour cela, des efforts doivent être déployés pour renforcer les secteurs clés tels que la santé, le transport, l’éducation et la protection sociale. En investissant dans ces domaines, la Tunisie peut garantir que ses avancées économiques bénéficient directement à sa population, tout en préservant son indépendance face aux pressions extérieures.

Partager cet article sur
FacebookWhatsAppXLinkedIn
Imen Haouari

Écrit par Imen Haouari

Imen Haouari est journaliste indépendante spécialisée dans l’actualité tunisienne. Ses articles couvrent un large spectre allant de la politique nationale aux enjeux économiques, sociaux et environnementaux qui façonnent le quotidien du pays.

Attachée à une information claire et vérifiée, elle met un point d’honneur à décrypter les faits avec rigueur et neutralité. Sa plume analytique éclaire les grands événements tunisiens tout en donnant une place centrale aux voix citoyennes et aux réalités locales.