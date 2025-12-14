Kaïs Saïed concrétise sa vision avec la fusion historique de SNIPE La Presse et Dar Assabah, un tournant majeur pour la presse tunisienne

Kaïs Saïed concrétise sa vision avec la fusion historique de SNIPE La Presse et Dar Assabah, un tournant majeur pour la presse tunisienne.

La presse publique tunisienne s’apprête à vivre une transformation majeure. Entre héritage et modernisation, l’État a initié un plan de sauvetage ambitieux pour fusionner deux grandes sociétés médiatiques nationales, la Snipe La Presse et Dar Assabah.

L’objectif ? Créer une institution médiatique unifiée, pérenne et innovante, tout en préservant les droits des employés. Un défi de taille qui nécessite une restructuration globale et une transition numérique accélérée.

Une nouvelle ère pour la presse publique tunisienne : entre héritage et modernisation

La presse publique tunisienne s’apprête à entrer dans une nouvelle phase, marquée par un équilibre délicat entre l’héritage historique, les droits des employés et l’impératif de modernisation.

Après des années de difficultés, un plan de sauvetage et de modernisation est enclenché par l’État, visant à construire une institution médiatique nationale unifiée.

La Cheffe du gouvernement, Sarra Zaâfrani Zenzri, a récemment présidé une réunion ministérielle qui a abouti à la décision d’autoriser la fusion de deux sociétés majeures du secteur.

Cette fusion est perçue comme une opportunité de reconstruire une institution médiatique nationale plus forte, capable d’assurer sa pérennité et son développement.

Quels sont les enjeux de la fusion entre SNIPE La Presse et Dar Assabah ?

L’État a autorisé la fusion entre SNIPE La Presse et Dar Assabah, deux piliers de la presse tunisienne.


Cette décision vise à créer une institution médiatique nationale unifiée, capable d’assurer sa pérennité et son développement. Le processus de fusion, initié par l’État, est perçu comme une étape cruciale pour sauver et moderniser le secteur après des années de difficultés.

A lire aussi :  Bangoura, le sauveur inattendu du MCA dans un match haletant contre le CRB

La Cheffe du gouvernement, Sarra Zaâfrani Zenzri, a souligné l’importance de cette fusion pour renforcer la gouvernance interne, moderniser les activités et accélérer la transition numérique. Un plan d’affaires prospectif est également prévu pour garantir la réussite de cette fusion.

Comment garantir la réussite de cette transformation majeure ?

Pour assurer le succès de cette fusion, un programme global de restructuration est nécessaire. Il vise à renforcer la gouvernance interne et à mettre en place des mécanismes organisationnels adéquats.

La modernisation des activités et des moyens de production, ainsi que l’innovation et la transition numérique sont également au cœur de ce plan.

Un calendrier précis de mise en œuvre accompagne un plan d’affaires prospectif. L’État cherche une solution durable pour garantir la pérennité des deux entreprises et protéger les droits des travailleurs, tout en développant les contenus et en relançant le secteur de la presse écrite.

Partager cet article sur
FacebookWhatsAppXLinkedIn
Imen Haouari

Écrit par Imen Haouari

Imen Haouari est journaliste indépendante spécialisée dans l’actualité tunisienne. Ses articles couvrent un large spectre allant de la politique nationale aux enjeux économiques, sociaux et environnementaux qui façonnent le quotidien du pays.

Attachée à une information claire et vérifiée, elle met un point d’honneur à décrypter les faits avec rigueur et neutralité. Sa plume analytique éclaire les grands événements tunisiens tout en donnant une place centrale aux voix citoyennes et aux réalités locales.