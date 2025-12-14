Kaïs Saïed concrétise sa vision avec la fusion historique de SNIPE La Presse et Dar Assabah, un tournant majeur pour la presse tunisienne.

La presse publique tunisienne s’apprête à vivre une transformation majeure. Entre héritage et modernisation, l’État a initié un plan de sauvetage ambitieux pour fusionner deux grandes sociétés médiatiques nationales, la Snipe La Presse et Dar Assabah.

L’objectif ? Créer une institution médiatique unifiée, pérenne et innovante, tout en préservant les droits des employés. Un défi de taille qui nécessite une restructuration globale et une transition numérique accélérée.

Une nouvelle ère pour la presse publique tunisienne : entre héritage et modernisation

La presse publique tunisienne s’apprête à entrer dans une nouvelle phase, marquée par un équilibre délicat entre l’héritage historique, les droits des employés et l’impératif de modernisation.

Après des années de difficultés, un plan de sauvetage et de modernisation est enclenché par l’État, visant à construire une institution médiatique nationale unifiée.

🔴 أشرفت رئيسة الحكومة السيدة سارّة الزعفراني الزنزري، على جلسة عمل وزارية، خصّصت للنظر في ملف إحالة كافة أسهم الشركة التونسية للصحافة والطباعة والنشر والتوزيع والإعلان « دار الصباح » لفائدة الشركة الجديدة للطباعة والصحافة والنشر « سنيب لابراس » في إطار عملية الدمج بين الشركتين. pic.twitter.com/wbOa8jLcqD — Présidence du Gouvernement رئاسة الحكومة التونسية (@Gouvernementtn) December 13, 2025

La Cheffe du gouvernement, Sarra Zaâfrani Zenzri, a récemment présidé une réunion ministérielle qui a abouti à la décision d’autoriser la fusion de deux sociétés majeures du secteur.

Cette fusion est perçue comme une opportunité de reconstruire une institution médiatique nationale plus forte, capable d’assurer sa pérennité et son développement.

Quels sont les enjeux de la fusion entre SNIPE La Presse et Dar Assabah ?

L’État a autorisé la fusion entre SNIPE La Presse et Dar Assabah, deux piliers de la presse tunisienne.

رئاسة الحكومة التونسية: 📌تمّ الترخيص للشركة الجديدة للطباعة والصحافة والنشر « سنيب لابراس » في الشروع في عملية دمج الشركتين عن طريق استيعابها للشركة التونسية للصحافة والطباعة والنشر والتوزيع والإعلان « دار الصباح »#تونس #Tunisia pic.twitter.com/oyF7OkCq7O — Ultra Tunisia الترا تونس (@ultra_tunisia) December 14, 2025



Cette décision vise à créer une institution médiatique nationale unifiée, capable d’assurer sa pérennité et son développement. Le processus de fusion, initié par l’État, est perçu comme une étape cruciale pour sauver et moderniser le secteur après des années de difficultés.

La Cheffe du gouvernement, Sarra Zaâfrani Zenzri, a souligné l’importance de cette fusion pour renforcer la gouvernance interne, moderniser les activités et accélérer la transition numérique. Un plan d’affaires prospectif est également prévu pour garantir la réussite de cette fusion.

Comment garantir la réussite de cette transformation majeure ?

Pour assurer le succès de cette fusion, un programme global de restructuration est nécessaire. Il vise à renforcer la gouvernance interne et à mettre en place des mécanismes organisationnels adéquats.

La modernisation des activités et des moyens de production, ainsi que l’innovation et la transition numérique sont également au cœur de ce plan.

Un calendrier précis de mise en œuvre accompagne un plan d’affaires prospectif. L’État cherche une solution durable pour garantir la pérennité des deux entreprises et protéger les droits des travailleurs, tout en développant les contenus et en relançant le secteur de la presse écrite.