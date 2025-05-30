Kaïs Saïed et Cyril Ramaphosa unis : un appel historique pour la dignité africaine en 2025

L’année 2025 marque un tournant décisif pour l’Afrique. Kaïs Saïed, président tunisien, et Cyril Ramaphosa, président sud-africain, s’unissent dans une démarche historique pour la dignité du continent africain. Ces deux figures emblématiques de la politique africaine ont décidé de faire front commun pour défendre les intérêts de leur continent. Leur appel, qui résonne comme un cri du cœur, est un vibrant plaidoyer pour la reconnaissance et le respect des droits et de la dignité des peuples africains.

Découvrez comment ces deux leaders envisagent de redorer le blason de l’Afrique sur la scène internationale.

Un appel téléphonique symbolique pour l’unité africaine entre Kaïs Saïed et Cyril Ramaphosa

Le mardi 27 mai 2025, une conversation téléphonique significative a eu lieu entre le président tunisien, Kaïs Saïed, et son homologue sud-africain, Cyril Ramaphosa. Cet échange a été marqué par la réaffirmation de Saïed de l’appartenance de l’Afrique aux Africains, rappelant les luttes historiques du continent contre l’esclavage et la colonisation. Il a également souligné l’importance de construire une nouvelle Afrique, malgré les défis actuels.

En outre, Saïed a salué la position de l’Afrique du Sud sur la question palestinienne. Pour conclure cet échange, le président tunisien a invité Ramaphosa à une visite officielle en Tunisie, dans le but de renforcer les liens bilatéraux et d’accroître la coopération entre les deux nations.

Les valeurs défendues par Kaïs Saïed

Le président tunisien, Kaïs Saïed, a exprimé avec vigueur sa conviction que l’Afrique est la terre des Africains. Il a évoqué les douleurs historiques subies par les peuples africains, victimes de l’esclavage et du colonialisme. Saïed a déploré le déni de l’humanité des Africains, qui ont été soumis à des traitements inhumains.

Il a rendu hommage aux pères fondateurs de l’unité africaine et a insisté sur le droit fondamental de chaque Africain à une vie digne. Il a également condamné le pillage des ressources naturelles de l’Afrique et a appelé à la construction d’une nouvelle Afrique, malgré les nombreux défis actuels.

La vision de Kaïs Saïed pour une Afrique nouvelle et un monde basé sur des valeurs communes

Le président tunisien, Kaïs Saïed, envisage un avenir où l’Afrique serait maîtresse de son destin, malgré les défis géopolitiques actuels. Il appelle à la construction d’une Afrique nouvelle, forte et indépendante, qui transcenderait les cadres traditionnels du droit international. Saïed souligne également l’importance d’un monde fondé sur de nouvelles valeurs communes, en phase avec une légitimité humaine émergente.

Il reconnaît par ailleurs la position de l’Afrique du Sud face à la situation du peuple palestinien, affirmant que tout comme l’Afrique appartient aux Africains, la Palestine appartient au peuple palestinien.