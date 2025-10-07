Le Président tunisien, Kaïs Saïed, a récemment reçu Fethi Zouhir Nouri, gouverneur de la Banque centrale de Tunisie, pour discuter du rôle crucial du Comité tunisien des analyses financières dans la lutte contre le blanchiment d’argent et le transfert illicite de fonds.

Dans une déclaration choc, Saïed a condamné l’acheminement incontrôlé d’importantes sommes d’argent depuis l’étranger, affirmant que ces pratiques contreviennent à la loi et doivent cesser.

Kaïs Saïed et Fethi Zouhir Nouri : une rencontre décisive pour l’économie tunisienne

Le Président de la République tunisienne, Kaïs Saïed, a accueilli Fethi Zouhir Nouri, gouverneur de la Banque centrale de Tunisie, au Palais de Carthage. Cette réunion a permis d’aborder le rôle crucial du Comité tunisien des analyses financières dans la lutte contre les flux financiers illégaux.

Le Comité tunisien des analyses financières est essentiel pour identifier les circuits parallèles de transfert d’argent. Sans lui, le pays serait beaucoup plus vulnérable aux flux illicites.

Amel, 42 ans, analyste financière

Saïed a exprimé son inquiétude face aux sommes d’argent importantes qui sont transférées ou blanchies illicitement, profitant à des entités sans contrôle adéquat. Il a insisté sur la nécessité de mettre fin à ces pratiques, non seulement en vertu de la législation nationale, mais aussi des conventions internationales.

Transferts d’argent illégaux : un défi pour la législation

Le président Saïed a souligné que ces transferts d’argent illégaux, profitant à des individus ou entités sans contrôle, violent non seulement les lois nationales mais aussi les traités internationaux. Il a exprimé son mécontentement face à l’impunité dont bénéficient ces pratiques.

Les lois tunisiennes sont solides, mais leur application reste inégale. L’enjeu, aujourd’hui, c’est de garantir que personne ne soit au-dessus des règles.

Karim, 50 ans, juriste à Tunis

Il a également insisté sur le fait que ceux qui sont chargés de faire respecter ces lois doivent assumer pleinement leurs responsabilités. Selon lui, le problème ne réside pas uniquement dans les textes de loi, mais aussi dans leur application effective.

Des résultats économiques prometteurs pour la Tunisie

Le président Saïed a réitéré l’importance du rôle du gouverneur et de la Banque centrale dans le soutien à l’économie tunisienne. Il a salué les performances économiques nationales, notamment en termes de contrôle de l’inflation, de stabilité du taux de change et de réserves en devises étrangères.

Ces avancées, selon lui, doivent avoir un impact positif sur la vie quotidienne des citoyens tunisiens. Il a insisté sur le fait que ces progrès économiques doivent se refléter dans tous les domaines de la vie en Tunisie.