Kaïs Saïed partage ses vœux de Ramadan avec les Tunisiens depuis l’historique mosquée Zitouna

Le président tunisien, Kaïs Saïed, a récemment adressé ses vœux de Ramadan à la nation depuis la mosquée Zitouna.

Soulignant les finalités spirituelles du jeûne, il a appelé à une élévation morale et à la solidarité durant ce mois sacré. Il a également exprimé son soutien au peuple palestinien dans son discours.

Kaïs Saïed adresse ses vœux de Ramadan depuis la mosquée Zitouna

Le président tunisien, Kaïs Saïed, a choisi le cadre solennel de la mosquée Zitouna à Tunis pour adresser ses vœux de Ramadan au peuple tunisien et à l’ensemble de la nation islamique.

Cette intervention a eu lieu mercredi soir, veille du début du mois sacré de Ramadan, annoncé par le Mufti de la République.



Dans son allocution, le chef de l’État a mis en avant les finalités spirituelles du jeûne, appelant à une élévation morale et à la solidarité durant ce mois béni.

Il a également insisté sur l’importance de la cohésion sociale pour l’amélioration de la situation du pays.

La vision du président sur le jeûne

Selon le président Kaïs Saïed, le jeûne ne se résume pas à l’abstention de ce qu’Allah a interdit. Il est plutôt un moyen de purification des âmes et d’élévation spirituelle.

Il a souligné que le Ramadan devrait être une occasion pour consacrer les véritables valeurs du jeûne.

Il a exhorté à l’élévation morale, au dépassement des futilités et à l’évitement de toutes formes d’égarement, d’ostentation, d’immobilisme et de mensonge.

Le président a insisté sur la nécessité de s’éloigner de toute artificialité et pratique dépourvue de sens.

Solidarité et cohésion sociale : les maîtres-mots du Ramadan selon Saïed

Le président Saïed a souligné l’importance de la solidarité et de la cohésion sociale durant le Ramadan.

Il a affirmé que l’amélioration de la situation du pays nécessite l’effort de toutes les composantes de la société, insistant sur le fait qu’une société ne peut prospérer si certains de ses membres vivent dans la misère ou la privation.

En outre, il a invoqué Dieu pour accorder la victoire au peuple palestinien, souhaitant qu’il puisse établir son État indépendant avec Al-Qods comme capitale. Ces paroles témoignent de sa vision d’un monde plus juste et solidaire.