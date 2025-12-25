Kaïs Saïed, président en action : quand les faits parlent plus fort que les communiqués officiels

Lors d’une récente rencontre avec la Cheffe du Gouvernement tunisien, Sarra Zaâfrani Zenzri, le Président Kaïs Saïed a insisté sur l’urgence de progresser dans tous les domaines.

Suite à une mobilisation nationale, il a souligné l’importance de ne pas décevoir les espoirs du peuple et de privilégier l’intégrité et la souveraineté de la patrie.

Rencontre cruciale entre Kaïs Saïed et Sarra Zaâfrani Zenzri au Palais de Carthage

Le 24 décembre 2025, une rencontre déterminante a eu lieu au Palais de Carthage entre le Président Kaïs Saïed et la Cheffe du Gouvernement, Sarra Zaâfrani Zenzri.

Cette réunion revêt une importance particulière dans le contexte politique actuel, suite à l’appel populaire du 17 décembre où les citoyens tunisiens se sont mobilisés massivement. Le message clair et sans ambigüité envoyé par le peuple a marqué un tournant historique pour la nation.

Saïed a insisté sur l’urgence d’accélérer les progrès dans tous les secteurs, soulignant qu’il n’y a pas de place pour décevoir les attentes du peuple. Il a rappelé que le meilleur dirigeant est celui qui met en avant la patrie et sa souveraineté, fait preuve d’intégrité et surmonte toutes les difficultés.

La vision de Saïed pour une Tunisie en progrès

Le Président Saïed a exprimé sa volonté d’accélérer les avancées dans tous les domaines, sans se limiter à des approches sectorielles.

Il a souligné l’importance de répondre aux aspirations du peuple tunisien, qui a clairement exprimé son désir de changement lors de la mobilisation du 17 décembre.

Depuis le 17 décembre, on attend des actes concrets. Les discours, on en a entendu beaucoup. Ce que les gens veulent aujourd’hui, c’est voir des décisions qui améliorent réellement l’emploi et la dignité. Nabil, 42 ans, fonctionnaire

Il a également rappelé que le rôle d’un dirigeant est de privilégier la patrie et sa souveraineté, de faire preuve d’intégrité et de surmonter toutes les difficultés.

Selon lui, la réponse ne sera pas un discours ou un communiqué, mais une action concrète pour réaliser les objectifs de la Révolution en matière d’emploi, de liberté et de dignité nationale.

L’appel du peuple tunisien : un message fort contre les menaces à la nation !

La mobilisation massive des Tunisiens le 17 décembre a envoyé un signal puissant contre ceux qui menacent la nation.

Cette mobilisation, c’était une façon de dire stop. Les Tunisiens veulent protéger leur pays et voir leurs dirigeants agir avec responsabilité et intégrité. Amel, 35 ans, enseignante

Cette démonstration populaire a eu un impact significatif sur la position du président Saïed, soulignant l’importance de répondre aux aspirations du peuple.

Saïed a répondu à ces défis en affirmant que la solution ne réside pas dans un discours ou un communiqué, mais dans une action concrète pour atteindre les objectifs de la révolution en matière d’emploi, de liberté et de dignité nationale.