Au palais de Carthage, le président Kaïs Saïed a récemment dirigé une réunion cruciale face aux coupures prolongées d’eau et d’électricité ainsi qu’aux incendies.

Entouré de ministres et de responsables clés, il a souligné l’urgence de la situation et réaffirmé l’engagement de l’État à protéger les citoyens.

Kaïs Saïed face à la crise : quelles mesures immédiates ?

Le président Kaïs Saïed a dirigé une réunion cruciale au palais de Carthage, réunissant les ministres de l’Intérieur, de l’Équipement, de l’Agriculture, ainsi que les PDG de la STEG et de la SONEDE, et le directeur général de la protection civile.

🇹🇳💧⚡| Le président Kaïs Saïed exige des réponses et des responsabilités après une semaine de coupures d’eau et d’électricité ! 👉 En visite au complexe de la SONEDE de Ghedir El Golla, le président a jugé que la fréquence et la simultanéité des coupures d’eau et d’électricité… pic.twitter.com/0asPJnD7Ci — Tunisian’s 🔆 (@TounsDawla) July 19, 2026



Cette rencontre visait à aborder les coupures d’eau et d’électricité, que le président considère comme des « phénomènes hors normes ».

Il a souligné son engagement à surveiller de près la situation et a averti que l’État ne tolérera aucune tentative de nuire aux citoyens. Saïed a insisté sur la nécessité d’informer les citoyens à l’avance et de choisir des horaires appropriés pour les coupures inévitables.

Des coupures prolongées jugées inacceptables

Le président Kaïs Saïed a fermement condamné les coupures d’eau et d’électricité dépassant vingt-quatre heures, les qualifiant d’« inacceptables ».

Il a exigé une cessation immédiate de ces interruptions prolongées, soulignant l’importance de protéger les citoyens contre ces désagréments.

Pour les coupures inévitables, Saïed a établi deux règles strictes : les citoyens doivent être informés à l’avance, et les horaires choisis doivent minimiser l’impact sur la vie quotidienne.

Ces mesures visent à garantir une gestion plus efficace et respectueuse des ressources essentielles.

Hommage aux héros de la protection civile

Les unités de la protection civile ont démontré une efficacité remarquable dans la lutte contre les incendies, agissant en parfaite coordination avec les structures militaires, sécuritaires et administratives.

Leur engagement sans faille témoigne d’un dévouement exceptionnel, motivé par un profond sens du devoir national.

Ces intervenants courageux incarnent la résilience du peuple tunisien, prêt à faire face à toute tentative de déstabilisation.

Comme l’a affirmé le président, la conscience collective et la détermination des Tunisiens sont des remparts solides contre les menaces, assurant ainsi la stabilité et la sécurité du pays.