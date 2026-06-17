Kaïs Saïed retourne à Kairouan pour constater l’avancée des travaux sur les bassins historiques

Le Président Kaïs Saïed a récemment visité Kairouan, marquant une étape importante dans la valorisation du patrimoine culturel tunisien.

Cette visite, axée sur l’évaluation des projets de restauration, souligne l’engagement du chef de l’État envers la préservation et la promotion des sites historiques, renforçant ainsi l’attractivité touristique de la région.

Kaïs Saïed évalue l’avancement des travaux de restauration

À l’occasion du Nouvel An de l’Hégire, le Président Kaïs Saïed s’est rendu à Kairouan pour inspecter les Bassins des Aghlabides.

Cette visite a permis d’évaluer l’avancement des travaux de restauration, initiés en juillet 2025 sous la supervision de la Direction générale du génie militaire et de l’Institut national du patrimoine.



Le projet vise à réhabiliter ce site historique, à améliorer son environnement et à renforcer l’attractivité culturelle et touristique de Kairouan.

Les travaux incluent la restauration des bassins, l’installation d’un système hydraulique moderne, et l’aménagement d’espaces verts.

Ces efforts visent à transformer le site en un espace public moderne, répondant aux standards d’un parc destiné aux familles et aux visiteurs. Cette initiative s’inscrit dans une démarche plus large de préservation et de valorisation du patrimoine national.

Enjeux patrimoniaux et culturels de la restauration des Bassins des Aghlabides

La restauration des Bassins des Aghlabides revêt une importance capitale pour la préservation du patrimoine mondial de l’UNESCO.

Ce projet ambitieux, financé en partie par un don saoudien, vise à redonner vie à ce site emblématique de Kairouan.

En plus de restaurer les bassins, l’installation d’un système hydraulique moderne et l’aménagement d’espaces verts sont prévus pour revitaliser l’ensemble du site.

Ces travaux permettront de transformer les Bassins des Aghlabides en un espace public moderne, répondant aux attentes des familles et des visiteurs.

En intégrant des éléments contemporains tout en respectant l’héritage historique, le projet contribue à la valorisation du patrimoine culturel de Kairouan, renforçant ainsi son attractivité touristique et culturelle.

Une visite présidentielle riche en rencontres

Lors de sa visite à Kairouan, le Président Kaïs Saïed a inspecté les remparts de la médina, récemment restaurés après leur effondrement en décembre 2023.

Cette inspection a permis de constater la qualité des travaux de réhabilitation, essentiels pour la préservation du patrimoine architectural de la ville.

En parallèle, le Président a rencontré les habitants, attentif à leurs préoccupations sociales et économiques, réaffirmant son engagement à répondre à leurs besoins. Sa visite s’est poursuivie à la Grande Mosquée Okba Ibn Nafaâ, un lieu emblématique de Kairouan.

Ces interactions ont souligné l’importance pour le Président de suivre de près les projets patrimoniaux et culturels, renforçant ainsi le lien entre le patrimoine historique et les enjeux contemporains de la région.