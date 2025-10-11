Dans une déclaration surprenante, le président tunisien Kaïs Saïed révèle que la Tunisie a réussi à rembourser toutes ses dettes à temps, malgré une conjoncture économique difficile. Une première historique qui suscite l’étonnement à l’échelle mondiale.

Au cours d’une réunion avec la Cheffe du gouvernement, des sujets cruciaux ont été abordés, tels que le budget 2026, les réformes structurelles et la justice sociale. Découvrez comment la Tunisie a réalisé cet exploit financier sans précédent.

Un remboursement de dettes historique malgré une économie en berne

Malgré une conjoncture économique difficile, la Tunisie a réussi à honorer ses engagements financiers. Le président Kaïs Saïed a annoncé que le pays a remboursé l’intégralité de ses dettes dans les délais impartis. Cette performance est d’autant plus remarquable qu’elle s’est réalisée dans un contexte de retombées économiques limitées pour la population.

C’est une démonstration de volonté politique forte. Peu de pays font le choix de rembourser intégralement leur dette tout en refusant l’appui extérieur. Rachid, 52 ans, économiste

Le chef de l’État a souligné la volonté du gouvernement de s’appuyer sur ses propres ressources et de refuser toute ingérence étrangère. Cette déclaration intervient alors que des voix s’élèvent pour demander une intervention internationale. La Tunisie semble ainsi déterminée à maintenir son indépendance économique.

Une volonté d’autonomie financière et de rejet de l’ingérence étrangère

Lors d’une réunion avec la Cheffe du gouvernement, Sarra Zaâfrani Zenzri, le président Saïed a réaffirmé l’engagement de la Tunisie à se baser sur ses propres ressources. Cette position ferme est une réponse aux appels croissants pour une intervention internationale.

La discussion entre les deux dirigeants a également porté sur le projet de loi de finances et le budget économique pour 2026.

Il semble que la Tunisie soit résolue à maintenir son autonomie financière tout en cherchant à améliorer la situation économique du pays.

Préoccupations sociales et réformes structurelles : les priorités du président

Le président Saïed a insisté sur l’importance de mettre les préoccupations sociales au cœur du budget à venir. Il a également lancé des réformes structurelles urgentes des finances publiques, soulignant que l’équilibre économique ne se résume pas à des chiffres mais doit se traduire concrètement dans la vie quotidienne des citoyens.

Remettre les comptes à flot, c’est une étape importante. Mais il faut aussi que cela se ressente dans la vie quotidienne des citoyens. Nabil, 40 ans, fonctionnaire

Il a déploré les dysfonctionnements persistants dans plusieurs services publics, avertissant que ceux qui ne remplissent pas leurs responsabilités devront rendre des comptes. Enfin, il a mis en avant l’importance de la jeunesse tunisienne, appelant à lever les obstacles entravant sa participation active à la vie nationale.