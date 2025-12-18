Kamel Moula, une réélection à la tête du CREA qui confirme sa popularité

Kamel Moula entame un second mandat à la tête du Conseil du renouveau économique algérien (CREA), après une réélection sans conteste.

Avec le soutien du ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, Abdelhak Saihi, il s’engage à poursuivre le développement économique du pays et à renforcer le dialogue entre les pouvoirs publics et les opérateurs économiques.

Kamel Moula, un leader incontesté à la tête du CREA

Mercredi dernier à Alger, Kamel Moula a été réélu à l’unanimité pour un second mandat de trois ans à la présidence du Conseil du renouveau économique algérien (CREA).

انتخاب #كمال_مولى بالأغلبية رئيسًا لمجلس التجديد الاقتصادي الجزائري خلال أشغال الجمعية العامة الانتخابية، بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال. pic.twitter.com/1M2bfq9LI0 — EL BILAD – البلاد (@El_Bilade) December 17, 2025



En tant que seul candidat à la présidence, son plébiscite lors de l’Assemblée générale élective n’a surpris personne.

L’élection s’est déroulée au Centre international de conférences Abdelatif-Rahal (CIC) et a également vu l’élection de 18 membres du Conseil exécutif parmi 42 candidats. Le rôle central du CREA dans le processus des réformes économiques en cours dans le pays a été souligné lors de cette assemblée.

Le rôle crucial du CREA dans l’économie algérienne : pourquoi est-ce si important ?

Le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, Abdelhak Saihi, a mis en avant le rôle « central » du CREA dans l’encadrement des opérateurs économiques.

Il a souligné que le Conseil est un partenaire essentiel pour un dialogue constructif entre les pouvoirs publics et ces acteurs clés du processus de réformes économiques en cours.

En effet, le CREA joue un rôle déterminant dans la création d’un environnement propice aux affaires, l’adaptation du tissu économique et social aux transformations actuelles, tout en garantissant un équilibre entre l’initiative économique et la protection des droits fondamentaux des travailleurs.

Un engagement fort pour le développement économique de l’Algérie !

Pour son second mandat, Kamel Moula s’est engagé à contribuer activement à la construction d’une économie nationale durable.

Il a souligné l’importance du développement des entreprises, de la protection des travailleurs et de la création d’emplois. Il a exprimé sa gratitude envers les membres du Conseil pour leur confiance renouvelée.

Moula a également promis de consolider les acquis du premier mandat tout en lançant de nouvelles initiatives.

Il reste déterminé à poursuivre ses efforts pour le développement économique de l’Algérie, affirmant que son action sera guidée par une vision de développement continu et de dialogue constructif.