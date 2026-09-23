Kamel Zerari prend les rênes de la Pharmacie centrale des hôpitaux

La Pharmacie centrale des hôpitaux (PCH) entame une nouvelle phase sous la direction de Kamel Zerari, récemment nommé par le ministre de la Santé, Mohamed Seddik Ait Messaoudene.

Avec des défis majeurs à l’horizon, l’accent est mis sur l’optimisation des ressources et la prévention des ruptures de stock pour garantir des soins continus.

Kamel Zerari : un nouveau cap pour la pharmacie centrale des hôpitaux

Kamel Zerari a été nommé Directeur général de la Pharmacie centrale des hôpitaux (PCH) par le ministre de la Santé, Mohamed Seddik Ait Messaoudene.



Cette nomination marque un tournant stratégique pour l’institution, avec l’objectif de renforcer son rôle au niveau national et africain. Le ministre a exprimé sa gratitude envers l’ancien directeur pour son engagement à assurer un approvisionnement constant en médicaments et dispositifs médicaux.

Le ministre a souligné l’importance de maintenir la disponibilité des médicaments pour garantir une prise en charge optimale des patients. Il a insisté sur l’amélioration de la gestion des stocks et la nécessité de valoriser les compétences internes pour relever les défis futurs.

Quels défis pour 2026 ?

Sous la direction de Kamel Zerari, la PCH doit renforcer son rôle stratégique en Afrique tout en optimisant l’utilisation des ressources disponibles.

La prévention des ruptures de stock de médicaments est cruciale pour garantir la continuité des soins et une prise en charge optimale des patients.

Pour atteindre ces objectifs, il est essentiel d’améliorer la gestion des stocks et de renforcer les mécanismes de suivi et de planification.

La valorisation des compétences internes et la promotion du travail d’équipe sont également primordiales pour hisser le niveau de performance et répondre aux exigences du système de santé.

Valorisation et performance : un duo gagnant !

La valorisation des compétences au sein de la PCH est cruciale pour relever les défis futurs. En promouvant le travail d’équipe et la coordination, l’institution peut améliorer sa performance et l’efficacité de sa gestion.

Cela nécessite un engagement collectif pour optimiser les processus internes et garantir une réponse rapide aux besoins des structures sanitaires.

Par ailleurs, renforcer les performances de la PCH est essentiel pour consolider son rôle dans la disponibilité des médicaments et dispositifs médicaux. Un travail rigoureux et une synergie des efforts permettront de garantir un approvisionnement constant, assurant ainsi une prise en charge optimale des patients.