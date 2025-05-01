Karakou algérien : une entrée remarquable dans le Petit Larousse 2025, un symbole de la culture maghrébine

L’année 2025 marque une étape importante pour la culture maghrébine en France. Le Karakou algérien, cette tenue traditionnelle riche en histoire et symbole d’élégance, fait son entrée remarquable dans le Petit Larousse. Cette reconnaissance officielle souligne l’influence croissante de la culture algérienne dans le paysage français. C’est un moment de fierté pour la communauté maghrébine et un pas de plus vers une meilleure compréhension et appréciation de sa diversité culturelle.

Découvrez comment le Karakou algérien a su séduire au point de figurer dans l’un des dictionnaires les plus prestigieux du monde francophone.

Le Petit Larousse illustré 2026 : 150 nouveaux mots à découvrir dès le 26 mai

La nouvelle édition du Petit Larousse illustré, attendue pour le 26 mai, promet d’enrichir notre vocabulaire avec l’ajout de 150 termes inédits. Parmi ces nouveautés, on retrouve le Karakou, un habit traditionnel algérien. Pour intégrer ce prestigieux dictionnaire, chaque mot doit répondre à des critères précis : il doit être couramment utilisé et compris par différentes générations et catégories socioprofessionnelles.

Cette sélection rigoureuse témoigne de la vitalité et de la richesse de la langue française, en constante évolution.

Le Karakou algérien : une icône de la mode et du patrimoine culturel

Le Karakou, un vêtement traditionnel algérien datant du 14ᵉ siècle, a su traverser les époques en s’adaptant aux tendances stylistiques. Cet habit, emblématique de l’art de la broderie d’Alger, est devenu une pièce phare pour les designers, notamment Yves Saint Laurent qui l’a intégré dans ses collections.

Sa renommée a dépassé les frontières algériennes, le Karakou étant mis à l’honneur par des magazines internationaux comme Forbes et lors de grands événements de mode tels que les Fashion Weeks. Son entrée dans le Petit Larousse illustré 2026 confirme son statut d’icône de la mode et de symbole du patrimoine culturel algérien.

Les nouveaux mots du Petit Larousse illustré 2026 : reflet des tendances actuelles

Outre le Karakou, d’autres termes feront leur apparition dans le Petit Larousse illustré 2026. Parmi eux, « Bader », « texturer », « tapissage » et « micromobilité ». Des mots issus de l’univers sportif, comme « cécifoot », « paralympien » ou « boccia », popularisés lors des Jeux olympiques de Paris en 2024, seront également intégrés. Ces ajouts reflètent les évolutions de notre société, qu’elles soient culturelles, technologiques ou sociales.

Ils témoignent de la capacité de la langue française à s’adapter et à se renouveler pour coller au plus près de nos modes de vie, de nos débats, de nos découvertes et de nos tendances. L’édition 2026 du Petit Larousse illustré promet ainsi d’être un véritable miroir de notre époque.