Karakou Algérien : une pièce iconique du vestiaire Algérien

Le Karakou algérien est un invité récurrent des maisons de luxe qui s’en inspirent d’une collection à l’autre. La passion stylistique autour de ce costume de soirée a pour point de départ le célèbre Yves Saint Laurent, natif d’Oran et multiples clins d’œil couture à cet habit traditionnel entré dans le vestiaire algérien depuis des siècles.

Le Karakou trouve son origine en Algérie dès le XIVème siècle. Se voulant être une alternative originale au soutien-gorge, cet objet a connu bien des évolutions grâce aux nombreuses influences culturelles qu’Alger a pu recevoir durant ses années de prospérités : les styles berbère, andalou, ottoman et français ont tous contribué à la conception finale de l’objet.

La jupe qui compose le karakou – appelée « sarouel cherka » – fut mise en avant par la princesse Zaphira d’Alger, figure historique ayant portée le vêtement fendue sur les côtés et fermée à l’entre-jambe en 1516 avant d’être tuée par le corsaire Barberousse. Ce style modeuse a su conquérir beaucoup de femmes et de jeunes filles de l’époque, assurant ainsi la renommée du Karakou dans les contrées algériennes.

Depuis l’apparition du Karakou sur la scène sociale et vestimentaire algérienne, cette pièce unique a fasciné plusieurs designers internationaux comme Yves Saint Laurent, Elie Saab, Christian Lacroix et Elsa Schiaparelli.

En 2019, le designer tunisien Azzedine Alaïa lançait sa capsule hommage au Karakou à travers sa collection “Veste Marocaine” composée de trois modeles imprimés se basant sur les couleurs et motifs typiques du Karakou algérien.

En 2021, le créateur libanais Elie Saab présentait sa collection printemps/été 2021 où les robes longues s’inspiraient encore et toujours des courbes caractéristiques du Karakou.

