Karim Akrouf sera présent à la 2ème édition de l’International Arts Awards Gala and Fashion Week à Chicago

Passionné de mode et de haute couture algérienne ? Vous seriez sûrement ravi en apprenant la nouvelle ! Karim Akrouf revient sur le podium ce jeudi 30 juin 2022 jusqu’au 3 juillet 2022 à Chicago, pour cette nouvelle édition de l’International Arts Awards Gala and Fashion Week !

Karim Akrouf et ses belles robes algériennes

Depuis son invitation à la deuxième édition de Maghreb In en 2018, notre Karim ne cesse d’hausser sa popularité dans le monde de la mode !

Eh oui, cet évènement qui avait pour but de mettre en avant la culture maghrébine, ne fit que pimenter davantage sa notoriété ! Sa belle collection fut même remarquée par Tina Sebti, la célèbre directrice de la fondation Club Avenir et ce, bien avant qu’elle ne monte sur l’estrade en 2018.

Bravo à Karim Akrouf qui a était élu meilleur styliste du monde arabe suite au succès du défilé « Aman Fashion Show » qui s’est déroulé à Oman. C’est un honneur de pouvoir promouvoir notre riche patrimoine Algérien. pic.twitter.com/jmBNltomsY — LET’S GO TO ALGERIA 🇩🇿 (@museumofalgeria) July 21, 2020



Mais ce n’est pas tout ! En novembre 2017, Karim Akrouf obtient le premier prix au dernier International Fashion Awards édition Winter ! Et encore, il participa à d’autres activités en 2016 qui font de lui ce qu’il est en ce moment : le parrain de la « grâce et modernité » des tenues traditionnelles algériennes.

Qui sera au côté de Karim Akrouf pour cette deuxième édition au Chicago ?

Pour cette édition, il n’y aura pas que Karim Akrouf qui prendra les plus gros titres africains de cet évènement ! En effet, le thème de toute la fin de la semaine serait : « Fashion is An Ambassador to World peace », ce qui est traduit par « La mode est un ambassadeur de la paix mondiale ».

Carmen Muhammad, propriétaire d’Al-Nisa Designs and Women Working Together Inc, célébrité de la mode américaine, qui sera l’hôte de l’évent en question, nous l’affirme dans un de ses interviews.

Nous aurons aussi Lexy Mojo-Eyes, Directeur Général de Legendary Gold Limited et Ambassadeur de la mode africaine, qui y prendra place pour montrer sa petite touche africaine à l’industrie de la mode. Tous porteurs de la détermination d’éliminer une bonne fois pour toute la perception que la mode africaine modeste et ennuyeuse, l’International Arts Awards Gala Fashion Week promet d’être une fois de plus sublime, cette année.