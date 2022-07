Kaylia Nemour, championne de France en Gymnastique obtient la nationalité sportive algérienne : un désir devenu réalité

C’est un rêve qui devient réalité pour la jeune Franco-algérienne Kaylia Nemour. Elle intègre la famille sportive DZ après avoir obtenu un titre de championne en gymnastique française. Une fierté pour elle ainsi que pour son pays d’origine paternel !

Kaylia Nemour est une jeune métisse, ayant un père algérien et une mère française. Elle a commencé à pratiquer la gymnastique dès son plus jeune âge, à savoir depuis ses cinq ans. Nous pouvons dire que la jeune gymnaste a parcouru un chemin surprenant dans cette discipline.

Elle a accaparé plusieurs titres dans diverses catégories telle que la médaille d’or qu’elle a remportée avec son précédent club d’Avoine-Beaumont. Elle peut se forger un avenir prometteur grâce à son parcours exceptionnel et à son savoir-faire.

Rappelons que la gymnastique comprend 7 disciplines dont : l’aérobic, le trampoline, la gymnastique artistique, la teamgym, le tumbling, ainsi que le rythmique et acrobatique.

La championne en titre de la gymnastique française, Kaylia Nemour, a enfin obtenu sa nationalité sportive algérienne. La FIG ou la fédération internationale de gymnastique a divulgué un communiqué annonçant ce consentement suite à la demande de l’intéressée. Notons que la jeune Kaylia, qui n’a tout juste que 15 ans, a souhaité s’attribuer ce privilège il y a un moment de cela.

FIG validated Kaylia Nemour’s move to ALG, but she’ll be in limbo for a year due to the French federation blocking the process.

Depending on when the year starts, she wouldn't be able to qualify to Paris 2024 via worlds next year since she needs to be at continentals first. 1/2 https://t.co/olnt0ssP3W

— The Gymternet (@thegymterdotnet) July 25, 2022