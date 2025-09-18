Kef : la SONEDE en échec face à la crise de l’eau, la soif persiste malgré les promesses

La crise de l’eau à Kef, en Tunisie, est un sujet qui suscite de vives inquiétudes. Malgré les promesses de la SONEDE, Société Nationale d’Exploitation et de Distribution des Eaux, la situation ne semble pas s’améliorer. Les habitants continuent de souffrir de pénuries d’eau récurrentes, mettant en lumière l’échec de l’organisme face à cette problématique cruciale.

Cet article se propose d’analyser les raisons de cet échec et d’explorer les solutions envisageables pour résoudre durablement cette crise de l’eau à Kef.

El Kef en Tunisie : Les coupures d’eau, un fléau persistant

La ville d’El Kef en Tunisie est aux prises avec des coupures d’eau récurrentes qui perturbent la vie quotidienne de ses habitants et entravent certaines activités économiques. Des quartiers comme la rue Monji Slim sont particulièrement touchés par ce problème. Malgré les engagements de la Société tunisienne d’exploitation et de distribution des eaux (SONEDE) pour résoudre cette crise, la situation reste préoccupante.

La députée Rym El Maachawi a souligné que la solution définitive ne viendra qu’avec l’achèvement du raccordement de tous les puits profonds de la région à la distribution d’eau de la ville, une opération actuellement retardée par divers obstacles.

Les promesses non tenues de la SONEDE et l’intervention de la députée Rym El Maachawi

La crise de l’eau à El Kef persiste malgré les assurances données par la SONEDE depuis mai, selon Rym El Maachawi, députée à l’Assemblée des Représentants du Peuple. Elle estime que la situation ne sera résolue qu’après le raccordement complet des puits profonds de Bir Anakhla au réseau d’eau de la ville.

Cependant, ce projet est entravé par le non-renouvellement du réseau de distribution vieillissant et l’opposition de certains citoyens à l’installation de canalisations sur leurs terres. Malgré ces défis, une amélioration mineure a été notée après le raccordement d’un puits de Borouak 4, fournissant 27 litres supplémentaires par seconde aux habitants de la ville, comme l’a expliqué Hajer Bhiri, directrice régionale de la SONEDE à El Kef.

Les défis de la gestion de l’eau à El Kef et les progrès réalisés

La résolution de la crise de l’eau à El Kef est entravée par des obstacles majeurs, notamment le réseau de distribution obsolète qui nécessite un renouvellement urgent et l’opposition de certains résidents à l’installation de conduites d’eau sur leurs propriétés. Cependant, des avancées ont été réalisées, notamment grâce au raccordement d’un puits dans la région de Borouak 4.

Malgré ces progrès, la situation reste précaire et nécessite une action plus décisive pour garantir un accès durable à l’eau potable pour tous les résidents d’El Kef.