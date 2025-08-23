Kénitra : arrestation choc d’un adolescent suspecté de tentative de cambriolage d’une boutique

Un événement troublant a récemment secoué la ville de Kénitra, mettant en lumière les défis croissants auxquels sont confrontées les forces de l’ordre et la communauté locale. Un adolescent a été arrêté dans des circonstances choquantes, suspecté d’avoir tenté de cambrioler une boutique. Cette affaire soulève de nombreuses questions sur la sécurité, la prévention de la délinquance juvénile et le rôle de la société dans la protection de ses jeunes.

Restez avec nous pour découvrir tous les détails de cette histoire qui a fait la une des médias locaux et nationaux.

Un mineur arrêté à Kénitra pour tentative de vol avec un faux colis explosif

Mercredi dernier, aux alentours de midi, l’unité mobile de la police de secours de Kénitra a procédé à l’arrestation d’un adolescent de 17 ans. Le jeune suspect est accusé d’avoir tenté de commettre un vol dans un commerce local en brandissant un prétendu colis explosif. Selon les premières informations de l’enquête, le mineur aurait proféré des menaces fallacieuses avant de tenter de s’échapper.

Cependant, une patrouille de la police de secours a réussi à l’interpeller non loin du lieu du délit. L’examen technique sur place et une fouille minutieuse ont révélé que le colis suspect n’était qu’un sac plastique rempli de sel de table, relié à des fils électriques mais sans aucun dispositif explosif.

Le faux colis explosif : un sac de sel et des fils électriques

Les détails de l’investigation ont révélé que le prétendu colis explosif n’était en réalité qu’un sac en plastique contenant du sel de table. Ce dernier était relié à des fils électriques, créant ainsi une illusion d’engin explosif. Cependant, aucune trace d’explosifs ou de dispositifs de détonation n’a été détectée lors de l’examen technique sur place.

Cette mise en scène a été conçue pour semer la panique et faciliter le vol. L’enquête se poursuit pour déterminer les motivations exactes du jeune suspect et éclaircir tous les aspects de cette affaire criminelle.

Enquête judiciaire en cours et situation précaire du mineur

L’enquête, menée sous la supervision du parquet compétent, est toujours en cours. Le jeune suspect a été placé sous surveillance policière pendant cette période. Il a été révélé que le mineur n’a pas de résidence fixe à Kénitra, ce qui complique davantage sa situation.

Cette information soulève des questions sur son environnement familial et social, qui pourraient avoir contribué à son comportement criminel. Les autorités sont déterminées à faire toute la lumière sur cette affaire, afin de comprendre les circonstances exactes de cet acte et d’appliquer la loi en conséquence.