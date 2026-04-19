Khaled Nouri en Tunisie, un vibrant hommage aux héros silencieux des forces de sécurité intérieure

Célébrant le 70e anniversaire des Forces de sécurité intérieure, le ministre de l’Intérieur, Khaled Nouri, accompagné du secrétaire d’État chargé de la Sécurité nationale, Sofiène Bessadek, a rendu hommage aux martyrs de la police et de la Garde nationale.

L’événement, marqué par l’inauguration de nouveaux sièges sécuritaires, s’est déroulé sous le slogan « Forces de sécurité intérieure : engagement, appartenance et fidélité ».

Khaled Nouri rend hommage aux martyrs de la sécurité intérieure

Le ministre de l’Intérieur, Khaled Nouri, a honoré la mémoire des martyrs de la police et de la Garde nationale lors du 70e anniversaire des Forces de sécurité intérieure.

Il a déposé une gerbe de fleurs en leur honneur, marquant ainsi son profond respect pour leur sacrifice.

Sofiène Bessadek, secrétaire d’État chargé de la Sécurité nationale, était également présent lors de cet événement poignant.

Ensemble, ils ont visité les sièges de la Direction générale des unités d’intervention et de la Garde nationale, récitant la Fatiha sur les tombes des martyrs.

Visite mémorable aux sièges des forces de sécurité : quels étaient les enjeux ?

Cette visite avait une importance capitale, soulignant l’engagement du gouvernement envers la sécurité nationale.

Nouri et Bessadek ont parcouru les locaux de la Direction générale des unités d’intervention à Bouchoucha et de la Garde nationale à El Aouina, saluant le dévouement des forces sécuritaires.

Leur passage a également été marqué par l’inauguration de nouveaux sièges, dont celui de la Direction de lutte contre le terrorisme, renforçant ainsi l’infrastructure de sécurité du pays. Cette visite symbolise l’appartenance et la fidélité des forces de sécurité intérieure à leur patrie.

Inauguration et célébration : une journée sous le signe de l’engagement et de la fidélité !

La cérémonie a été marquée par l’inauguration de trois nouveaux sièges majeurs pour la sécurité nationale.

Le premier est celui de la Direction de lutte contre le terrorisme, un pilier essentiel dans la défense du pays contre les menaces extrémistes.

Les deux autres inaugurations concernaient le nouveau siège de la Direction générale des unités d’intervention de la Garde nationale et le siège du district de la Sûreté nationale d’El Menzah.

Ces inaugurations symbolisent l’engagement, l’appartenance et la fidélité des forces de sécurité intérieure à leur mission de protection de la patrie.