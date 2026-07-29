Khalida Boufedech prend les rênes de l’APN en Algérie, un tournant historique pour le pays

L’Assemblée populaire nationale (APN) a récemment élu une nouvelle présidente, marquant un tournant significatif dans la politique algérienne.

Cette élection, qui s’est déroulée lors de la 10ème législature, a mis en lumière le parcours impressionnant de la députée du Front de libération nationale (FLN), désormais à la tête de l’APN.

Élection de Khalida Boufedech à la présidence de l’APN

Khalida Boufedech, députée du Front de libération nationale (FLN), a été élue présidente de l’APN (Assemblée populaire nationale) pour un mandat de cinq ans.

[#Politique][#Egalité] Khalida Boufedech élue présidente de l’Assemblée Populaire Nationale La députée Khalida Boufedech vient d’être élue présidente de l’Assemblée populaire nationale (APN) pour les 5 prochaines années (2026-2031) au titre de la 10e législature. Elle… https://t.co/J3U5JZDHi7 pic.twitter.com/MR9TJsWCEC — Perspective algérienne (@PerspectiveDZ) July 28, 2026



Lors de cette élection historique, elle a obtenu 302 voix sur les 366 exprimées, surpassant largement ses concurrents. Amine Allouche, représentant le Mouvement de la société pour la paix (MSP), a recueilli 57 voix, tandis que Rachid Hassani du Rassemblement pour la culture et la démocratie (RCD) n’en a obtenu que 7.

L’élection s’est déroulée conformément au règlement intérieur de l’APN, qui stipule que le président est élu au scrutin secret en cas de pluralité de candidats. Le candidat ayant la majorité absolue des voix est déclaré élu. Cette victoire marque un tournant significatif dans la représentation politique au sein de l’APN, renforçant la position du FLN dans la législature actuelle.

Parcours professionnel et académique de Khalida Boufedech

Née le 27 mai 1982, Khalida Boufedech est diplômée en médecine générale de l’Université d’Alger depuis 2008.

Elle a ensuite poursuivi ses études pour obtenir un diplôme d’études spécialisées en allergologie et immunologie clinique en 2019.



Sur le plan professionnel, elle a débuté sa carrière à l’Etablissement public hospitalier d’Aïn Taya avant de rejoindre le Centre hospitalo-universitaire de Beni Messous.

En 2023, elle a été nommée cheffe de service à la Direction de la santé de la wilaya d’Alger, consolidant ainsi son expertise dans le domaine médical.

Un parcours politique prometteur

Khalida Boufedech a entamé sa carrière politique en 2012 en étant élue membre de l’Assemblée populaire communale (APC) de Bordj El Bahri, où elle a servi jusqu’en 2017.

Cette expérience lui a permis de se familiariser avec les enjeux locaux et de développer ses compétences en gestion municipale.

[#Politique][#Egalité] Khalida Boufedech élue présidente de l’Assemblée Populaire Nationale La députée Khalida Boufedech vient d’être élue présidente de l’Assemblée populaire nationale (APN) pour les 5 prochaines années (2026-2031) au titre de la 10e législature. Elle… https://t.co/J3U5JZDHi7 pic.twitter.com/MR9TJsWCEC — Perspective algérienne (@PerspectiveDZ) July 28, 2026



En 2021, elle a franchi une nouvelle étape en rejoignant l’Assemblée populaire de wilaya (APW) d’Alger.

Ces rôles successifs ont renforcé sa stature politique, lui permettant de se forger une réputation solide et de préparer son ascension à la présidence de l’Assemblée populaire nationale (APN).