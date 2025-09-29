Kia K4 2025 : L’audacieuse compacte prête à faire sensation sur le marché automobile

Préparez-vous à découvrir la Kia K4 2025, une compacte audacieuse qui promet de faire sensation sur le marché automobile. Avec son design innovant et ses caractéristiques techniques impressionnantes, cette nouvelle venue est prête à redéfinir les standards de sa catégorie.

Que vous soyez un passionné d’automobile ou simplement à la recherche de votre prochaine voiture, la Kia K4 2025 mérite toute votre attention. Restez avec nous pour en savoir plus sur ce modèle qui pourrait bien être la star de l’année dans l’univers des compactes.

La nouvelle Kia K4 : une berline compacte pour les amateurs de design et de technologie

Adieu la Ceed, bienvenue à la K4 ! Kia tourne une page et renforce son offre avec sa nouvelle berline compacte. La K4 vise un public varié : les passionnés d’esthétique automobile, les adeptes de technologie embarquée et ceux qui ne sont pas encore prêts à adopter le tout électrique.

La K4, déjà disponible en Europe, affiche un design audacieux inspiré de l’EV9, avec une signature lumineuse marquante. Elle propose également une interface moderne dotée de deux écrans de 12,3 pouces compatibles avec Apple CarPlay et Android Auto. En termes de motorisation, la K4 offre plusieurs options essence, dont une version micro-hybride (MHEV), pour satisfaire tous les goûts.

Design et caractéristiques techniques de la Kia K4

La Kia K4 se distingue par son design audacieux, empruntant des éléments stylistiques à l’EV9. Sa signature lumineuse unique et ses poignées arrière astucieusement cachées dans le montant C ajoutent une touche d’originalité. La version GT-Line apporte un aspect sportif sans être excessif.

Avec ses dimensions de 4,44 mètres de long et 1,85 mètre de large, elle offre un coffre spacieux de 438 litres. Elle dispose également d’un système audio Harman Kardon, d’un chargeur à induction pour smartphone et des services connectés Kia Connect.

Motorisations de la Kia K4 et perspectives d’avenir

La Kia K4 offre une gamme de motorisations essence pour répondre à divers besoins. Elle propose un moteur 1.0 T-GDI de 115 chevaux, disponible en boîte manuelle ou en version micro-hybride (MHEV) avec transmission DCT7. Pour ceux qui recherchent plus de puissance, le 1.6 T-GDI est proposé en versions de 150 ou 180 chevaux, couplé à une boîte double embrayage.

La K4 ne s’arrête pas là : elle prévoit d’élargir son offre avec l’introduction d’une version hybride classique (HEV) en 2026. Cette stratégie témoigne de l’engagement de Kia à offrir des options de motorisation flexibles, adaptées aux différentes attentes des consommateurs.