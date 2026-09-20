Kourtel réunit les acteurs de l’automobile pour repenser l’avenir des pièces plastiques

À Alger, une rencontre stratégique a réuni le ministre de l’Industrie et des représentants d’entreprises algériennes du secteur automobile.

L’accent a été mis sur la localisation de la production de composants plastiques, en collaboration avec General Plastic Injection, pour renforcer l’intégration nationale et dynamiser l’industrie automobile locale.

Rencontre stratégique à Alger

Le ministre de l’Industrie, M. Farid Kourtel, a organisé une rencontre à Alger avec des représentants d’entreprises algériennes du secteur automobile.

L’objectif principal était d’explorer les moyens de localiser la production de composants plastiques et de renforcer l’intégration nationale. Cette initiative s’inscrit dans la stratégie de l’État visant à augmenter le taux d’intégration et à renforcer la sous-traitance.

Les discussions ont également porté sur l’élargissement de la production locale de composants et pièces de rechange. Les participants ont souligné l’importance de collaborer avec la société General Plastic Injection pour accélérer ce processus.

Accélération de la production locale

Le ministre a insisté sur la nécessité d’une coordination rapide avec General Plastic Injection (GPI), située à Tissemsilt, pour la fabrication des composants plastiques nécessaires aux usines.

🔴#الجزائر تسرّع إنتاج مكونات المركبات محليا 🔴 استقبل وزير الصناعة الجزائري ، #فريد_كورتل، اليوم السبت، بمقر الوزارة، ممثلي المؤسسات الجزائرية المعتمدة في تصنيع المركبات. 🔴 خصّص اللقاء لبحث سبل بناء صناعة وطنية متكاملة للمركبات، تنفيذاً لاستراتيجية الدولة الهادفة إلى رفع… pic.twitter.com/yhDOhXzV9P — بوابة الجزائر – Algeria Gate (@algatedz) September 19, 2026



Cette collaboration vise à couvrir localement les besoins en composants plastiques, réduisant ainsi la dépendance aux importations.

Les opérateurs se sont engagés à fournir les moules indispensables pour permettre à GPI de démarrer rapidement la production. Cet engagement est crucial pour concrétiser la stratégie de l’État, qui vise à renforcer la production nationale et à établir une industrie automobile intégrée.

Engagement du ministère pour une industrie intégrée

Le ministère de l’Industrie s’engage activement à soutenir le développement d’une industrie automobile intégrée en Algérie.

Cet accompagnement est essentiel pour concrétiser la stratégie de l’État, qui vise à renforcer la production nationale et à réduire la dépendance aux importations. En favorisant la fabrication locale de composants plastiques, l’initiative promet de dynamiser l’économie nationale.

Les bénéfices attendus incluent la création d’emplois, l’augmentation de la compétitivité des entreprises locales et une meilleure résilience face aux fluctuations du marché international. Cette démarche stratégique est cruciale pour l’avenir de l’industrie automobile algérienne.