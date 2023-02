Kylian Mbappé : sa famille prise au piège d’une arnaque

Selon le journal Le Parisien, un ressortissant algérien de 48 ans a été lourdement condamné par le tribunal de Versailles en France après avoir tenté de se faire passer pour Wilfrid Mbappé, le père du célèbre joueur de football Kylian Mbappé. L’homme a été reconnu coupable de faux et d’usage de faux et condamné à 10 mois d’emprisonnement sous bracelet électronique et 2000 euros d’amende.

Cette condamnation est une preuve supplémentaire que l’usurpation d’identité n’est pas tolérée en France et rappelle les précédentes tentatives d’usurpation dont la famille Mbappé a été victime. En effet, en plus de ce cas récent qui a vu Wilfrid Mbappé être mis devant la justice, Kylian Mbappé lui-même a déjà été la cible d’un individu qui avait essayé de se faire passer pour lui afin de régler des nuits dans un hôtel. Ces expériences montrent bien à quel point il est important de vérifier correctement l’identité des personnes à qui l’on accorde des privilèges ou des bénéfices.

Raisons de la condamnation

Le média français Le Parisien a révélé que le ressortissant algérien avait contacté les préfectures des Yvelines, des Hauts-de-Seine et de la Seine-et-Marne en se présentant comme étant le père de Mbappé, dans le but d’obtenir des titres de séjour pour un couple algérien. J’ai honte, je regrette beaucoup ce que j’ai fait , a expliqué l’accusé dans le box.

Casiers judiciaires et peines encourues

Comme l’a souligné le tribunal judiciaire de Versailles, le casier judiciaire du faux Wilfrid Mbappé était bien rempli et ses remords n’ont pas suffi à convaincre les juges. Il a donc été condamné à dix mois d’emprisonnement sous bracelet électronique et à 2 000 € d’amende.

En France, le faux et l’usage de faux sont considérés comme des délits passibles de sanctions pénales particulièrement sévères.

Voilà pourquoi l’arrêt du tribunal de Versaille est une illustration de la lutte contre l’usurpation d’identité.

Les conséquences de l’usurpation d’identité

L’usurpation d’identité expose les célébrités à des risques potentiels et à des situations délicates. Quand le nom d’une star est utilisé pour obtenir des services illicites ou des bénéfices, cela peut entraîner des conséquences négatives sur sa réputation et sa carrière.

Par exemple, en 2023, un homme s’était fait passer pour Kylian Mbappé afin de payer plusieurs nuits dans un hôtel de luxe. Après cet incident, la notoriété de Kylian Mbappé a pu être bafouée, et on ne sait pas si cet homme a été sanctionné pour ce qu’il avait fait.

De plus, l’usurpation d’identité peut également avoir des conséquences financières et juridiques assez graves pour les victimes. Par exemple, si le faux documentaire qui a conduit à la condamnation du ressortissant algérien était authentifié, cela aurait pu entraîner des poursuites contre les parents réels de la star Kylian Mbappé.

Comment éviter l’usurpation d’identité ?

Il y a plusieurs façons d’empêcher que des personnes malveillantes usent d’une identité frauduleuse. La première consiste à adopter des mesures administratives telles que :

Établissement de procédures « rigoureuses » de vérification de l’identité. Les institutions et les entreprises doivent suivre des procédures strictes pour vérifier l’identité des personnes avant de leur accorder un privilège ou une autorisation.

Les institutions et les entreprises doivent suivre des procédures strictes pour vérifier l’identité des personnes avant de leur accorder un privilège ou une autorisation. Gardez les informations confidentielles à l’abri des regards indiscrets. Les informations personnelles confidentielles telles que les numéros de cartes de crédit et de sécurité sociale doivent être stockées de manière sécurisée.

Les informations personnelles confidentielles telles que les numéros de cartes de crédit et de sécurité sociale doivent être stockées de manière sécurisée. Effectuez des contrôles réguliers. Les contrôles réguliers permettent aux organisations de surveiller toutes les activités suspectes et de prendre des mesures immédiates pour résoudre le problème.

D’autres solutions peuvent inclure des outils technologiques basés sur l’intelligence artificielle et des technologies biométriques pour vérifier l’identité des personnes.

Ainsi, la condamnation du ressortissant algérien qui s’est fait passer pour Wilfrid Mbappé rappelle que l’usurpation d’identité n’est pas tolérée en France et que les personnes qui en sont coupables encourent des sanctions sévères.

La célébrité apporte souvent des avantages, mais elle peut également attirer des personnes malveillantes qui cherchent à en tirer profit. Aussi, il est essentiel que les mesures de vérification de l’identité soient appliquées et respectées scrupuleusement afin de protéger les stars et leurs proches contre l’usurpation d’identité.

