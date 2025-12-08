La Banque d’Algérie dévoile une nouvelle allocation touristique de 750 euros, un tournant pour les voyageurs

Découvrez les nouvelles conditions d’utilisation de l’allocation de change pour les voyages à l’étranger établies par la Banque d’Algérie.

Un droit de change annuel, des critères spécifiques pour en bénéficier et des sanctions en cas de non-respect, tout ce qu’il faut savoir pour préparer sereinement votre prochain voyage.

Les conditions d’utilisation de la nouvelle allocation touristique dévoilées

La Banque d’Algérie a récemment précisé les modalités d’accès à l’allocation de change pour les voyages à l’étranger.

Cette mesure, qui permet aux citoyens algériens résidents d’accéder à un droit de change de 750 euros une fois par an, est encadrée par des conditions strictes. La période de référence s’étend du 20 juillet d’une année au 19 juillet de l’année suivante.

Plusieurs critères doivent être respectés pour bénéficier de cette allocation. Le voyage doit durer au moins sept jours et le montant ne peut être cédé à un tiers.

Les contrevenants s’exposent à des sanctions sévères, notamment la perte du droit de change pour une durée de cinq ans.

Qui peut bénéficier de cette allocation et comment ?

Pour être éligible à cette allocation, le voyageur doit passer au moins sept jours hors du territoire national.

Les adultes peuvent prétendre à une allocation de 750 euros, tandis que pour les mineurs, le plafond est fixé à 300 euros. Il est également possible d’effectuer les démarches pour un conjoint ou des ayants droit, sur présentation d’un livret de famille.

Il est important de noter que l’allocation ne peut être utilisée qu’une seule fois par an et ne peut être cédée à un tiers. Le non-respect de ces conditions peut entraîner des sanctions, notamment la perte du droit de change pour une durée de cinq ans.

Attention aux sanctions en cas de non-respect des règles !

Le détournement de l’usage de l’allocation ou le non-respect des conditions entraînent des conséquences sévères.

En effet, si le séjour à l’étranger est inférieur à sept jours, la somme doit être restituée dans un délai de cinq jours ouvrés après le retour. De même, en cas d’annulation du voyage, le remboursement est obligatoire.

Les contrevenants risquent une perte du droit de change pour une durée de cinq ans et peuvent faire l’objet de poursuites pénales.

Pour éviter ces désagréments, il est essentiel de respecter les procédures de demande, de fournir les documents justificatifs nécessaires et de retirer les devises au lieu indiqué.