La Banque d’Algérie met à jour ses services bancaires, une évolution qui pourrait changer vos habitudes de paiement

La Banque d’Algérie modernise le secteur bancaire avec une mise à jour du recueil des produits et services autorisés.

Cette initiative vise à répondre aux évolutions des moyens de paiement et aux besoins des clients, tout en intégrant de nouvelles solutions innovantes pour particuliers et professionnels.

Modernisation des services bancaires en Algérie

La Banque d’Algérie a actualisé le recueil des produits et services bancaires autorisés, arrêté au 14 mai 2026, pour moderniser le secteur bancaire.

<br /> <br />

Cette mise à jour vise à adapter l’offre des banques aux évolutions des moyens de paiement et aux besoins des clients, conformément à l’article 7 du règlement n°2020-01 du 15 mars 2020.

Elle intègre de nouveaux produits et services, autorisés après examen des dossiers par les banques et établissements financiers, renforçant ainsi la compétitivité et l’innovation dans le secteur bancaire algérien.

Nouveaux moyens de paiement en Algérie

La Banque d’Algérie a introduit la carte CIB à débit différé, permettant aux particuliers de différer le débit des transactions à une date fixe, tout en respectant un plafond défini.

Cette carte est utilisable pour les paiements de proximité, les achats en ligne et la consultation de solde, offrant ainsi une flexibilité accrue aux utilisateurs.

En outre, le paiement mobile par QR Code en mode interbancaire a été autorisé, accessible aux particuliers, professionnels et commerçants.

Ce service facilite les transactions P2P, P2B et B2P, permettant des opérations entre clients de différentes banques, élargissant ainsi l’accessibilité et l’efficacité des paiements numériques en Algérie.

Une ouverture vers l’international

L’acceptation des cartes étrangères par les e-commerçants algériens marque une avancée significative pour le commerce électronique du pays.

En permettant les paiements par Visa, Mastercard et American Express, les entreprises algériennes peuvent désormais toucher une clientèle internationale, élargissant ainsi leur marché potentiel et stimulant l’économie numérique locale.

Par ailleurs, la réintroduction du crédit à la consommation pour l’acquisition de biens par les ménages, suspendu en 2009 et partiellement réintroduit en 2015, offre de nouvelles opportunités économiques.

Les modalités précises de ce crédit seront définies ultérieurement, promettant un soutien financier accru pour les consommateurs algériens.