La Banque d’Algérie révise l’allocation touristique, voici ce qui change pour les voyageurs

Face à la recrudescence des fraudes liées à l’allocation touristique, la Banque d’Algérie durcit ses règles.

Elle rappelle que le droit de change pour voyage à l’étranger est strictement personnel et impose de nouvelles conditions pour son octroi.

Les agences de voyages sont particulièrement visées par ces mesures qui interviennent dans un contexte de déplacements massifs vers la Tunisie.

Nouvelle note de la Banque d’Algérie : quels changements pour l’allocation touristique ?

La Banque d’Algérie a récemment émis une nouvelle directive à l’intention des institutions bancaires concernant l’allocation touristique. Cette communication rappelle que le droit de change pour les voyages à l’étranger est strictement personnel.

En vertu de cette règle, et conformément aux dispositions de l’instruction n°05-2025 du 17 juillet 2025, le paiement en dinars de la contre-valeur du droit de change doit être effectué exclusivement par le bénéficiaire lui-même ou par toute personne apparentée à ce dernier, comme stipulé dans l’instruction et la note précédentes.

Agences de voyages et organisateurs : quelles restrictions sur les droits de change ?

Il est important de noter que les agences de voyages et autres organisateurs de voyages ne sont pas autorisés à se substituer à leurs clients pour le règlement, la perception ou la gestion des droits de change pour les voyages à l’étranger. Cette restriction vise à prévenir toute tentative de contournement des règles en vigueur.

De plus, les guichets bancaires doivent systématiquement exiger la présentation du passeport original pour valider l’opération.

Cela garantit que l’opération est effectuée au profit du seul titulaire du document ou de son représentant légal, renforçant ainsi la sécurité et l’intégrité du processus.

Fraudes et abus : Comment l’État compte-t-il mettre fin à ces pratiques ?

Face à la multiplication des fraudes liées à l’allocation touristique, l’État a pris des mesures drastiques.

Des enquêtes ont révélé l’existence de réseaux organisant des déplacements frauduleux, notamment vers la Tunisie, pour détourner les allocations accordées. En réponse, les autorités ont renforcé les contrôles et rappelé les sanctions en cas de non-respect de la réglementation.

La Banque d’Algérie a annoncé de nouvelles règles pour l’application du droit de change pour les voyages à l’étranger, insistant sur le renforcement des contrôles et imposant le paiement par des moyens scripturaux.

Ces mesures visent à mettre un terme aux pratiques frauduleuses et à assurer une meilleure gestion des flux financiers associés à ce droit de change.