La Banque d'Algérie revoit à la hausse l'allocation touristique, un coup de pouce pour les voyageurs à 750 euros

Face à une recrudescence d’abus concernant l’allocation touristique pour les citoyens algériens voyageant à l’étranger, la Banque d’Algérie a récemment émis une nouvelle note visant à encadrer davantage les procédures de demande.

Cette initiative vise notamment à corriger certaines lacunes des précédentes mesures et à lutter contre les escroqueries signalées par le ministre de l’Intérieur et des Transports.

Nouvelle note de la Banque d’Algérie : un changement majeur pour l’allocation touristique

La Banque d’Algérie a récemment publié une nouvelle note concernant l’allocation touristique, apportant des modifications significatives pour les citoyens algériens désirant obtenir des devises pour leurs voyages à l’étranger.

Cette annonce fait suite à une série de mesures prises dans le but de limiter les abus et de réguler les procédures de demande de cette allocation.

Le 16 décembre 2025, seulement 24 heures après l’annonce de nouvelles directives concernant l’allocation touristique, la Banque d’Algérie a diffusé une nouvelle note pour clarifier certains points.

L’objectif initial était de freiner les opérations frauduleuses en imposant plusieurs conditions aux demandeurs d’allocation touristique, notamment l’obligation de posséder un compte bancaire et l’interdiction de réaliser un paiement en espèces supérieur à 750 euros, montant autorisé pour l’allocation touristique.

Qui peut bénéficier de l’allocation touristique désormais ?

Face à certaines lacunes des mesures initiales, la Banque d’Algérie a réajusté sa note. Les nouvelles directives prennent en compte les citoyens qui ne possèdent pas de compte bancaire, comme les enfants mineurs et les conjoints sans activité professionnelle.


Désormais, le paiement en dinars algériens pour l’allocation touristique est exclusivement géré par les banques.

Le bénéficiaire réel de l’allocation touristique ou un résident algérien agissant au nom de son conjoint ou de ses ayants droit peuvent effectuer le paiement. Cette mesure vise à faciliter l’accès à l’allocation tout en assurant une régulation plus stricte des transactions.

Comment la Banque d’Algérie lutte contre les fraudes liées à l’allocation touristique ?

Le ministre de l’Intérieur et des Transports, M. Saïd Sayoud, a récemment signalé un phénomène d’escroqueries massives.


Plus de 100 000 cas d’abus ont été enregistrés en seulement un mois et demi. Ces fraudes prenaient principalement la forme de voyages « fictifs » vers la Tunisie par bus, organisés dans le seul but d’obtenir indûment l’allocation touristique.

Pour endiguer ce type de fraude, la circulation des bus vers la Tunisie a été interdite. Parallèlement, la Banque d’Algérie a introduit des réajustements pour assurer que l’allocation touristique soit attribuée dans un cadre strictement réglementé, contribuant ainsi à la lutte contre ces pratiques frauduleuses.

