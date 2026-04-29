La Banque d'Algérie s'apprête à dévoiler une nouvelle instruction pour l'application des normes KYC, un pas de plus vers la transparence financière.

Le gouverneur de la Banque d’Algérie, Mohamed Lamine Lebbou, a annoncé l’arrivée prochaine d’une nouvelle instruction obligatoire pour les banques.

Cette dernière concerne l’application des normes « Know Your Customer » (KYC), visant à renforcer la sécurité du système bancaire et limiter les fraudes. Cette initiative s’inscrit dans un contexte de numérisation croissante du secteur bancaire algérien.

Nouvelle instruction de la Banque d’Algérie : vers une application stricte des normes KYC

Le gouverneur de la Banque d’Algérie, Mohamed Lamine Lebbou, a récemment annoncé l’émission prochaine d’une nouvelle directive pour les banques. Cette instruction, qui devrait être publiée dans le courant de la semaine, concerne l’application rigoureuse des normes « Know Your Customer » (KYC). Elle s’inscrit dans le cadre de l’adaptation du système bancaire national aux évolutions des moyens de financement.

Cette directive sera obligatoire pour toutes les banques, tout en prenant en compte les spécificités des activités économiques. Les opérateurs économiques pourront ainsi déclarer leurs revenus futurs et les modalités de leur utilisation sur la base d’une simple déclaration, sans rencontrer d’obstacles.

Le système KYC, un outil efficace pour garantir la transparence financière ?

Le système « Know Your Customer » (KYC) est un mécanisme utilisé par les banques et les institutions financières pour identifier et vérifier l’identité de leurs clients. Il vise à assurer la transparence des transactions, à limiter les fraudes et à renforcer la sécurité du système bancaire.



En Algérie, le gouverneur de la Banque a souligné l’importance du respect des dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Il a également salué les efforts d’Algérie Poste dans la mise à jour des dossiers KYC, contribuant ainsi à la sécurisation du système financier national.

La numérisation et l’entrée de nouveaux acteurs : une révolution dans le secteur bancaire algérien !

Le gouverneur de la Banque d’Algérie a souligné l’importance cruciale de la numérisation pour capter la masse monétaire circulant en dehors des circuits officiels. Cette transformation digitale est un levier essentiel pour l’inclusion financière, permettant une meilleure traçabilité des transactions.

Par ailleurs, la loi monétaire et bancaire a ouvert la voie à de nouveaux acteurs, tels que les banques numériques et les prestataires de services de paiement. Plusieurs dossiers sont actuellement en cours d’examen par la Banque centrale, anticipant leur entrée prochaine sur le marché financier algérien.