La Banque mondiale injecte une somme colossale pour booster l’accès à l’eau en Tunisie

La Banque mondiale a récemment approuvé deux projets majeurs en Tunisie, visant à améliorer l’accès à l’eau potable et moderniser l’agriculture irriguée.

Financés à hauteur de 332,5 millions de dollars, ces initiatives promettent la création de milliers d’emplois et une meilleure résilience face aux défis climatiques.

Investissement majeur pour l’eau en Tunisie

Le Conseil des administrateurs de la Banque mondiale a récemment donné son feu vert à deux projets d’envergure en Tunisie.

Ces initiatives, qui bénéficieront d’un financement total de 332,5 millions de dollars, visent à améliorer les services d’eau potable et à moderniser l’agriculture irriguée dans le pays.

Ces projets s’inscrivent dans le cadre du Programme pour la résilience et la sécurité de l’eau, une initiative ambitieuse qui vise à relever les défis liés à l’eau aussi bien en milieu rural qu’urbain en Tunisie.

Création d’emplois et adaptation aux défis climatiques

Le programme prévoit la création de plus de 4 000 emplois permanents et plus de 13 000 emplois temporaires.

Ces chiffres témoignent de l’impact significatif du programme sur l’économie tunisienne, en particulier dans les zones rurales où le besoin d’emploi est crucial.

En outre, ces projets aideront la Tunisie à faire face à la raréfaction des ressources en eau et aux pressions climatiques. Ils contribueront ainsi à renforcer la résilience du pays face aux défis environnementaux actuels et futurs.

Amélioration des services d’irrigation et augmentation des rendements agricoles

Le premier projet, doté de 124 millions de dollars, se concentre sur l’amélioration des services d’eau d’irrigation.

Il vise à augmenter les rendements agricoles en modernisant les infrastructures d’irrigation essentielles.

Ce projet bénéficiera directement à près de 4 000 agriculteurs, contribuant ainsi à la prospérité du secteur agricole tunisien.

Renforcement de la qualité et de la résilience des services d’eau potable

Le second projet, avec un financement de 208,5 millions de dollars, a pour objectif d’améliorer la qualité et la résilience des services d’eau potable.

Il permettra d’étendre la capacité de l’usine de dessalement d’eau de mer de Zarat, garantissant ainsi un approvisionnement plus sûr et plus fiable en eau potable à 2,3 millions de personnes.