La Banque Postale de Tunisie en difficulté face à une loi financière dépassée : l’avenir des comptes en jeu

Le ministre des Technologies de la Communication, Soufiene Hemissi, met l’accent sur la transformation numérique comme levier de développement pour un service public et une économie nationale robustes.

260 Recrutements postaux Le renforcement du réseau postal s’appuie sur l’arrivée de 260 nouveaux agents, accompagnée de l’installation de distributeurs automatiques pour rapprocher les services du public.

Cette mutation s’articule autour d’un programme de numérisation des services administratifs, du renforcement de l’inclusion numérique et du développement de l’infrastructure des télécommunications, sans pour autant délaisser les services traditionnels.

Transformation numérique : un levier pour le service public et l’économie nationale

Selon Soufiene Hemissi, ministre des Technologies de la Communication, la transformation numérique est essentielle pour renforcer le service public et l’économie nationale.

Cette transformation s’opère notamment par la mise en place d’un programme de numérisation des services administratifs, axé sur les services vitaux les plus sollicités par les citoyens.

Parallèlement, l’inclusion numérique est renforcée et l’infrastructure des télécommunications développée. Le but étant d’étendre la couverture à l’ensemble du territoire national, pour toutes les catégories sociales, conformément à l’article 38 de la Constitution qui garantit le droit d’accès aux réseaux de communication.

Quel avenir pour les services postaux traditionnels face à la numérisation ?

La numérisation des services administratifs ne signifie pas l’abandon des services traditionnels.

Le ministère des Technologies de la Communication travaille sur plusieurs projets, dont le portail unifié des services administratifs et la plateforme numérique des procédures. Ces initiatives visent à moderniser et faciliter l’accès aux services publics.

La digitalisation accélère les démarches, mais savoir que les services traditionnels restent maintenus m’apporte une vraie tranquillité. On a l’impression que la transition se fait sans mettre les citoyens à distance. Hiba, 42 ans, employée administrative

Par ailleurs, le Consulat Numérique, destiné aux Tunisiens résidant à l’étranger, est en cours de déploiement.

En parallèle, le ministère s’efforce de réformer le système postal pour le rapprocher des citoyens, avec le recrutement de 260 agents et l’installation de distributeurs automatiques.

La Poste Tunisienne face à l’exclusion financière : une solution viable ?

La Poste Tunisienne joue un rôle crucial dans la lutte contre l’exclusion financière, en fournissant des services bancaires essentiels.

Cependant, le cadre juridique actuel des établissements financiers limite son action. Le ministère travaille donc sur des ajustements techniques pour optimiser son fonctionnement.

Par ailleurs, le ministère s’engage à couvrir les régions intérieures et frontalières par les réseaux de communication.

Des projets de loi sont également en cours d’étude pour réglementer l’Office National des Postes, réviser la loi fondamentale du Centre National de l’Informatique (CNI) et celle sur les startups, afin de leur permettre de participer aux marchés publics.