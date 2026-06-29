La BDL enregistre un bénéfice record de 27,3 milliards de dinars, un tournant pour 2025

La Banque de Développement Local (BDL) affiche une performance remarquable en 2025, marquée par une introduction en Bourse réussie et une croissance significative de ses résultats financiers.

Avec des avancées notables dans le financement de l’économie et l’inclusion financière, la BDL renforce son rôle clé dans le paysage bancaire algérien.

Un bénéfice record pour la BDL en 2025

La Banque de Développement Local (BDL) a affiché des résultats financiers exceptionnels pour l’année 2025, avec un résultat net de 27,3 milliards de DA, marquant une augmentation de 19 % par rapport à l’année précédente.

Le quotidien Le Soir d’Algérie a publié le communiqué de la Banque de Développement Local relatif à l’adoption des comptes sociaux de l’exercice 2025 par son Conseil d’administration et à la proposition de distribution d’un dividende de 107 DA par action. pic.twitter.com/MMEpDBD95y — BDL Banque (@BanqueBDL) May 24, 2026



Le total bilan s’élève à 2.182 milliards de DA, tandis que le volume global d’engagements atteint 2.277 milliards de DA. Ces chiffres témoignent de la solide performance de la banque.

Cette progression reflète la stratégie efficace de la BDL, qui a su renforcer ses ressources et ses engagements. L’augmentation des crédits et l’ouverture de nouveaux comptes illustrent son dynamisme et sa capacité à répondre aux besoins du marché.

L’impact de l’introduction en Bourse sur la BDL

L’introduction de la BDL à la Bourse d’Alger en 2025 a été un catalyseur majeur de sa croissance. Cette démarche a permis à la banque de renforcer sa position sur le marché, en augmentant ses crédits directs bruts de 15 % et ses ressources collectées de 21 %.

Ces résultats ont non seulement amélioré la solidité financière de la BDL, mais ont également élargi sa capacité à financer des projets d’envergure.

En parallèle, l’ouverture de son capital a attiré de nouveaux investisseurs, consolidant ainsi sa base financière.

Cette dynamique a permis à la BDL de diversifier ses offres, notamment dans le secteur de la finance islamique, et de continuer à soutenir les petites et moyennes entreprises.

Une année de croissance et d’innovation pour la BDL

En 2025, la BDL a ouvert 79.918 nouveaux comptes, renforçant ainsi sa base de clients et générant 34,2 milliards de DA de dépôts.

Les crédits d’investissement ont atteint 916 milliards de DA, tandis que les crédits d’exploitation se sont élevés à 368 milliards de DA. Cette dynamique a permis une augmentation significative des crédits aux entreprises, atteignant 1.284 milliards de DA.

Parallèlement, la BDL a fait des avancées notables dans la finance islamique, avec des fonds atteignant 10,46 milliards de DA. L’innovation numérique a également été au cœur de sa stratégie, consolidant son rôle de partenaire clé pour les PME et les grands projets structurants.