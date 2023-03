La BNA lance officiellement le service La Mourabaha Automobile pour l’achat de voitures avec crédits

Après plusieurs années de stagnation, le marché automobile algérien semble être sur le point de se relancer. Plusieurs annonces sont venues éclairer les algériens à propos de l’avenir de l’industrie automobile nationale. En tenant compte de ces éléments, la Banque Nationale d’Algérie (BNA) a annoncé en mars 2023, le lancement du service La MOURABAHA AUTOMOBILE. La formule consiste en des prêts halal pour l’acquisition de voitures selon les préceptes de la charia.

Comprendre le principe de la mourabaha automobile

La banque procède à l’achat du véhicule auprès du concessionnaire local et la revend ensuite au client au même prix accompagné d’une marge bénéficiaire convenue et connue à l’avance. Le prix de vente est échelonné sur une durée allant de 1 à 5 ans, avec des mensualités constantes.

La formule est destinée à toute personne résidente en Algérie, âgée de 65 ans maximum et justifiant d’un revenu stable et régulier supérieur ou égal à 40 000 DA.

Le client pourra bénéficier d’un financement qui peut atteindre 85% du prix du véhicule. La durée maximale de remboursement s’étalera sur 60 mois. L’acheteur aura la possibilité d’effectuer un remboursement anticipé partiel ou total. La banque précise que les dossiers seront traités dans un délai ne dépassant pas 05 jours. Elle invite les personnes intéressées à visiter son site Internet.

Quelles différences entre un crédit halal et classique ?

Le ministre de l’Industrie, Ahmed Zeghdar, explique que le crédit halal pour l’achat de voiture diffère grandement du crédit classique. En effet, ce type de financement conforme aux modalités de la Charia islamique n’autorise aucun intérêt bancaire ni droit d’usure. Il fonctionne via un système de prêt à but non lucratif. La BNA précise que les véhicules importés ne sont pas concernés par ce type de financement.

Le principe du financement avec participation

Ce premier type de financement repose sur le principe de partage des pertes et profits. Dans un cas, la banque se contente d’apporter le capital financier à l’entrepreneur. On parle alors de moudaraba, contrat de partenariat passif s’apparentant au fonctionnement d’une société en commandite dans notre système financier classique. En effet, la banque ne dispose d’aucun droit de regard sur la gestion du projet.

En cas d’échec, la perte en capital est totalement supportée par la banque. A l’inverse, dans le cas d’une mouchara, la banque peut intervenir dans la gestion du projet. De par ses modalités de fonctionnement, ce partenariat actif entre l’entrepreneur et la banque se rapproche d’une joint-venture couramment rencontrée en finance classique. En cas d’échec, la perte est supportée par l’ensemble des associés selon l’apport en capital préalablement effectué par chacun.

Le principe du financement sans participation

Les opérations sans participation concernent essentiellement les opérations à caractère commercial. Le mourabaha et l’ijara sont les contrats les plus utilisés. Le premier est un contrat de vente soumis à des clauses précises issues des principes énoncés par la charia. La vente doit être instantanée, l’objet vendu licite et son prix clairement affiché et justifié. Ce type de contrat peut également être utilisé comme source de financement.

Dans ce cas, la banque islamique joue le rôle d’intermédiaire financier entre l’acheteur et le vendeur. En effet, la banque achète au comptant un bien pour le compte d’un client pour ensuite lui revendre à un prix augmenté.

Quels sont les avantages du financement halal ?

Avec ce nouveau mode de financement, les particuliers peuvent bénéficier d’une multitude d’avantages :

Gestion optimale des liquidités sans risque de surendettement.

Gestion optimale des liquidités sans risque de surendettement. Pas de frais de dossier supplémentaires, les conditions sont fixes et transparentes.

Pas de frais de dossier supplémentaires, les conditions sont fixes et transparentes. Une offre adaptée à chaque projet grâce à un montant pouvant atteindre 85% du prix du véhicule.

Une offre adaptée à chaque projet grâce à un montant pouvant atteindre 85% du prix du véhicule. Une solution simple et pratique fournissant des mensualités constantes.

En somme, cette technique de financement est idéale pour ceux qui veulent acheter une voiture neuve sans s’assujettir à des conditions trop complexes. Grâce à elle, ils peuvent acquérir leur véhicule de manière rapide et simple. Cette méthode unique contribuera donc à favoriser le retour à la croissance du secteur automobile en Algérie.

Sources