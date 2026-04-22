La Bourse d’Alger voit grand avec l’augmentation de capital validée pour CRAPC Expertise

La Commission d’organisation et de surveillance des opérations de Bourse (Cosob) a validé l’augmentation de capital de 15% de l’EPE CRAPC Expertise SPA.

Cette opération, qui s’inscrit dans une stratégie de renforcement du rôle des universités et centres de recherche dans le développement économique national, concerne l’émission de 39.000 nouvelles actions destinées aux filiales économiques et aux établissements du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.

Une augmentation de capital approuvée pour CRAPC Expertise : quels enjeux ?

L’EPE CRAPC Expertise SPA a reçu l’approbation de la Commission d’organisation et de surveillance des opérations de Bourse (Cosob) pour une augmentation de capital de 15%. Cette opération, réalisée par appel public à l’épargne, concerne l’émission de 39.000 nouvelles actions au prix unitaire de 1.600 dinars algériens.

Ces titres seront admis au compartiment croissance du marché des titres de capital de la Bourse d’Alger. L’objectif de cette levée de fonds est de renforcer la position de CRAPC Expertise dans la commercialisation de produits chimiques destinés aux processus industriels.

39.000 nouvelles actions émises : comment cela fonctionne-t-il ?

L’opération d’émission de ces nouvelles actions représente un montant global de 62,4 millions de dinars. Ces actions seront intégrées au compartiment croissance du marché des titres de capital de la Bourse d’Alger, contribuant ainsi à l’expansion financière de l’entreprise.

Il est important de noter que ces actions sont dématérialisées et inscrites en comptes auprès des teneurs de comptes-conservateurs. De plus, leur date de jouissance est fixée au 1er janvier 2026, offrant une perspective d’investissement à long terme pour les souscripteurs.

CRAPC Expertise : une ambition renforcée par cette opération ?

L’EPE CRAPC Expertise SPA nourrit de grandes ambitions suite à cette augmentation de capital. L’entreprise vise notamment à consolider sa position dans la commercialisation de produits chimiques destinés aux processus industriels. Elle envisage également de lancer une unité de production locale, réduisant ainsi sa dépendance aux importations.

Cette opération s’inscrit dans le cadre des efforts pour renforcer le rôle des universités et des centres de recherche dans le développement économique national. Il est à noter que toutes les actions offertes sont réservées aux filiales économiques et aux établissements relevant du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique (MESRS).