La campagne 2025-2026 promet une récolte de dattes record au Maroc, une hausse spectaculaire attendue

La production de dattes au Maroc est en plein essor, avec une prévision de 160.000 tonnes pour la campagne agricole 2025-2026.

Cette annonce a été faite par le ministre de l’Agriculture lors du Salon international des dattes (SIDATTES 2025), soulignant l’engagement du gouvernement à soutenir les agriculteurs et producteurs dans le développement des zones oasiennes.

Prévisions record pour la récolte de dattes au Maroc en 2025-2026

Cette performance représente une augmentation significative de 55% par rapport à la saison précédente, marquant ainsi un tournant majeur dans l’industrie phoenicicole du pays.

Cette hausse spectaculaire est attribuée à des conditions climatiques favorables, particulièrement dans la région de Drâa-Tafilalet.

Cette dernière demeure le principal bassin de production, contribuant à hauteur de 76% à la production nationale de dattes.

Le dynamisme du secteur s’est récemment illustré à Erfoud, où se tient du 29 octobre au 2 novembre 2025 le Salon international des dattes (SIDATTES 2025). Véritable vitrine de la filière phoenicicole, l’événement réunit des centaines d’exposants et des milliers de visiteurs, comme en témoigne cette publication relayée sur les réseaux sociaux :

Ouverture à Erfoud de la 14e édition du Salon international des dattes au Maroc Déployé sur une superficie de 40.000 m², le Salon réunit près de 230 exposants marocains et étrangers et prévoit d’accueillir plus de 90.000 visiteurs. Structuré en sept pôles thématiques, il… pic.twitter.com/YtbD39ZFLJ — La Vie éco (@JournalLavieeco) October 30, 2025

Soutien gouvernemental à la filière phoenicicole

Le ministre de l’Agriculture, Ahmed El Bouari, a souligné lors du Salon international des dattes au Maroc (SIDATTES 2025) l’engagement du gouvernement à soutenir les agriculteurs et producteurs. Cet engagement s’inscrit dans le cadre des directives royales visant à développer les zones oasiennes.

Les efforts déployés par le gouvernement dans le cadre du Plan Maroc Vert et de la stratégie Génération Green 2020-2030 ont permis une augmentation significative de la production de dattes. Ces initiatives confirment le dynamisme et la résilience de la filière face aux contraintes climatiques et hydriques.

Impact économique et social de la filière phoenicicole

La filière phoenicicole au Maroc est un pilier économique majeur, générant un chiffre d’affaires annuel de 2 milliards de dirhams et près de 3,6 millions de journées de travail. Elle constitue une source de revenus pour environ deux millions de personnes, assurant ainsi leur subsistance.



Ces dernières années, on sent un vrai soutien du gouvernement. Les nouvelles installations d’irrigation et les formations ont changé notre quotidien. On peut enfin espérer des récoltes régulières et de meilleure qualité.

Rachid, 42 ans, producteur de dattes à Erfoud

En plus de son impact économique, cette filière joue un rôle crucial dans la préservation d’un savoir-faire ancestral et d’un patrimoine culturel reconnu à l’échelle internationale.

Le palmier dattier, emblème de cette industrie, est également un acteur clé dans la lutte contre la désertification et la protection de la biodiversité.