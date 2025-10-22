La campagne de vaccination contre la grippe saisonnière 2025-2026 démarre, une mobilisation nationale en vue

Le ministère de la Santé a lancé la campagne nationale de vaccination contre la grippe saisonnière 2025-2026, avec deux millions de doses de vaccin quadrivalent disponibles.

Cette initiative vise à prévenir les complications graves de la grippe, en particulier chez les personnes vulnérables. Une journée d’étude sera organisée par l’INSP le 27 octobre pour présenter les données relatives à la grippe de la saison précédente.

Lancement de la campagne nationale de vaccination contre la grippe saisonnière 2025-2026

Le ministère de la Santé a inauguré la campagne nationale de vaccination contre la grippe saisonnière 2025-2026. Cette initiative, qui s’étendra jusqu’en mars, a été annoncée lors d’une journée de sensibilisation à Alger.



Chaque année, je me fais vacciner. C’est une sécurité importante, surtout à mon âge. Je suis rassurée de voir que le vaccin est déjà disponible.

Fatima, 67 ans, retraitée

L’objectif est de prévenir l’apparition de cette maladie qui refait surface avec l’arrivée de l’automne. La cérémonie officielle de lancement a été organisée par le Directeur général de la prévention et de la promotion de la santé publique au ministère de la Santé, Djamel Fourar.

Il était accompagné du directeur général de l’institut nationale de santé publique, Abderrezak Bouamra, ainsi que de nombreux professionnels du secteur.

Le rôle de Djamel Fourar dans l’organisation de la campagne

Djamel Fourar, Directeur général de la prévention et de la promotion de la santé publique, a joué un rôle clé dans l’organisation de cette campagne.

Il a orchestré la journée de sensibilisation qui a marqué le début de la campagne, en présence d’Abderrezak Bouamra, directeur général de l’institut nationale de santé publique, et de nombreux professionnels du secteur.

Fourar a souligné l’importance de cette initiative, rappelant que la vaccination est le moyen le plus efficace pour prévenir les complications graves de la grippe saisonnière, notamment chez les personnes vulnérables.

Il a également annoncé que deux millions de doses de vaccin, produites localement, ont été assurées pour cette campagne.

Deux millions de doses de vaccin disponibles et distribuées

Dans le cadre de cette campagne, Djamel Fourar a annoncé que deux millions de doses de vaccin ont été produites localement.

Ces doses ont déjà été distribuées à travers tout le territoire national, dans les centres de vaccination ainsi que dans les pharmacies agréées.

Nous avons reçu les doses dès le début de la campagne. Cela permet de vacciner rapidement les personnes à risque, avant le pic de la grippe.

Khaled, 45 ans, pharmacien

Il a également précisé que ce nombre pourrait être augmenté si nécessaire, soulignant ainsi la capacité du pays à répondre efficacement à la demande en matière de vaccination contre la grippe saisonnière.