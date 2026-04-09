La carabine du colonel Amirouche resurgit après une décennie de mystère, voici ce que nous savons

L’arme de combat du colonel Amirouche, figure emblématique de la Révolution algérienne, a été retrouvée dans les réserves du musée des Troupes de Marine à Fréjus.

Cette carabine américaine US M1A1, utilisée lors de son dernier combat en 1959, pourrait bientôt faire l’objet d’une restitution symbolique à l’Algérie, dans le cadre des efforts de réconciliation mémorielle entre les deux pays.

La carabine du colonel Amirouche : une relique historique retrouvée

Une pièce d’histoire longtemps considérée comme perdue a été retrouvée. Il s’agit de l’arme de combat du colonel Amirouche, figure emblématique de la Révolution algérienne.

Cette arme, avec laquelle il a mené son dernier combat en mars 1959, a été localisée dans les réserves du musée des Troupes de Marine à Fréjus, en France.

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Cette carabine n’est pas un simple objet de collection, elle est le témoin silencieux d’une tragédie collective.

C’est une carabine américaine US M1A1, légère et maniable, dotée d’une crosse pliable, idéale pour la guérilla. Sa découverte réduit l’écart entre le mythe héroïsé du colonel et la réalité brute du combat.

Le parcours mystérieux de l’arme après la mort du colonel

Après le décès tragique du colonel Amirouche lors de son ultime combat en 1959, son arme a été récupérée par les forces françaises.

Considérée comme un « trophée de guerre », elle a été exposée dans divers endroits en France, témoignant silencieusement des événements historiques qu’elle a traversés.

En 1998, cette carabine américaine US M1A1 a trouvé une nouvelle demeure au musée des Troupes de Marine de Fréjus.

Aujourd’hui, elle repose dans les réserves du musée, loin des regards, mais toujours chargée d’une tension symbolique que le temps n’a pas affaiblie.

Vers une restitution symbolique de l’arme en Algérie ?

Nordine Aït Hamouda, fils du colonel Amirouche et président de la fondation éponyme, a été informé de la localisation de cette arme historique.

Il a exprimé son intention d’engager des démarches officielles pour obtenir le transfert de l’arme vers un musée algérien.

Dans le contexte actuel où la France et l’Algérie cherchent à construire une mémoire apaisée de leur histoire commune, la restitution de cette carabine pourrait être un geste symbolique fort.

Cela permettrait à cet objet chargé d’histoire de quitter les réserves d’un musée français pour rejoindre la terre pour laquelle son propriétaire s’est sacrifié.