La carte Labes s’apprête à bouleverser notre quotidien, une révolution en perspective

Le ministre des affaires sociales, Issam Lahmar, a récemment annoncé le lancement imminent de la carte Labes.

2026 Budget clé Le lancement de la carte Labes est intégré au budget du ministère pour 2026, soulignant son importance financière et politique.

Cette initiative vise à renforcer l’inclusion sociale et simplifier l’accès aux prestations pour les populations vulnérables, tout en modernisant le système de distribution des aides.

Un fonds dédié aux personnes handicapées est également prévu, comblant ainsi une lacune législative actuelle.

Issam Lahmar, le ministre des affaires sociales, a récemment confirmé que la carte Labes sera bientôt lancée. Cette déclaration a été faite suite à la résolution de divers problèmes techniques et l’obtention des financements nécessaires.

L’annonce a eu lieu lors d’une séance plénière conjointe entre l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) et le Conseil national des régions et des districts (CNRD), consacrée à l’examen du budget 2026 du ministère.

Voir que tout est validé au niveau technique et financier me rassure : le projet semble prêt à changer concrètement la vie des citoyens. Wajedi, 35 ans, fonctionnaire

Le ministre a également souligné que son département travaille sur un projet d’arrêté pour réguler l’utilisation des transferts sociaux électroniques. Ce projet vise à surmonter les difficultés liées au système de facturation électronique actuel.

Quels sont les enjeux derrière le projet de budget du ministère pour 2026 ?

L’annonce du lancement imminent de la carte Labes a été faite lors d’une séance plénière conjointe entre l’ARP et le CNRD, consacrée à l’examen du budget 2026 du ministère.

Ce projet représente un enjeu financier majeur, nécessitant une allocation budgétaire adéquate pour sa mise en œuvre.

Sur le plan politique, ce projet est crucial pour le gouvernement qui cherche à renforcer l’inclusion sociale et simplifier l’accès aux prestations sociales pour les populations vulnérables, tout en modernisant le système de distribution des aides.

Transferts sociaux électroniques : vers une révolution du système de facturation ?

Le ministère des affaires sociales prépare un arrêté pour réguler l’utilisation des transferts sociaux électroniques.

“Avec ce système électronique, je n’aurai plus besoin de faire des files interminables ou de courir après des formulaires.” Yousra, 28 ans, bénéficiaire d’aides sociales

Cette mesure vise à résoudre les problèmes actuels liés au système de facturation électronique, qui a montré ses limites.

Cette initiative pourrait marquer un tournant majeur dans la gestion des aides sociales, en rendant le processus plus fluide et efficace. Elle s’inscrit dans la volonté du gouvernement de moderniser et d’améliorer l’accès aux prestations sociales.