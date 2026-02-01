La centrale solaire de Gara Djebilet prend forme à une vitesse impressionnante, un pas de géant pour l'énergie verte en Algérie.

Un ambitieux projet de construction d’une centrale solaire est en cours à Gara Djebilet, dans la wilaya de Tindouf, en Algérie.

Cette initiative s’inscrit dans une démarche nationale visant à promouvoir les énergies renouvelables et le développement durable, tout en répondant aux besoins énergétiques croissants de la région.

Un projet solaire innovant en Algérie

En Algérie, un projet révolutionnaire de construction d’une centrale solaire est en cours à Gara Djebilet, dans la wilaya de Tindouf.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre de l’adoption des énergies renouvelables et du renforcement du développement durable dans les régions du Sud du pays.

▶️ Gara Djebilet 🇩🇿 entre en production : le rêve devient réalité 🤲👏💪 pic.twitter.com/5mD0rF7P4E — FBKZ 👉🇩🇿🇪🇭🇵🇸👈 (@FbkzS12) January 31, 2026



La centrale, d’une capacité de 200 mégawatts, jouera un rôle crucial dans l’approvisionnement en énergie électrique des installations économiques, notamment le complexe minier stratégique de Gara Djebilet.

[#Energie] Finalisation des travaux d’une centrale photovoltaïque de 200MW dans la Wilaya d’El Maghaier https://t.co/Oc8Xijp7Cp pic.twitter.com/7mA57nWScy — Perspective algérienne (@PerspectiveDZ) January 31, 2026



L’alimentation de la première phase du projet sera assurée par deux lignes électriques de moyenne tension de 30 kilovolts à partir d’une station existante.

Ce projet structurant comprend également des lignes à haute tension d’une capacité comprise entre 120 et 130 kilovolts.

Il est implanté à un carrefour stratégique reliant la route nationale à l’entrée de la base de Gara Djebilet et comprend une grande station de distribution électrique destinée à raccorder les différentes unités industrielles de la région.

Renforcement de l’autonomie énergétique et développement local

Cette centrale solaire aura un impact significatif sur le développement durable et l’économie locale. Elle jouera un rôle essentiel dans la satisfaction des besoins énergétiques des usines de traitement prévues, assurant ainsi leur autonomie énergétique.

Cette initiative est en parfaite adéquation avec l’orientation nationale visant à adopter les énergies renouvelables.

De plus, la centrale contribuera à l’alimentation de la ville de Tindouf en électricité, répondant ainsi à l’expansion urbaine de la wilaya et à l’augmentation de la demande en énergie pendant la saison estivale. Cela témoigne de l’engagement du pays à promouvoir le développement durable dans les régions du Sud.

Vers une indépendance énergétique grâce aux énergies renouvelables

La réalisation de ce projet s’inscrit dans la vision prospective et la planification stratégique des hautes autorités du pays.

Elles visent à intégrer les énergies renouvelables dans les grands projets stratégiques, renforçant ainsi les fondements de l’économie nationale.

Cette volonté politique promeut les énergies renouvelables tout en assurant un équilibre entre développement économique et préservation de l’environnement.

Par ailleurs, des plans sont en cours pour une deuxième centrale fonctionnant à base de turbines à gaz et une autre centrale solaire.

Ces installations permettront d’atteindre une capacité globale de 360 mégawatts, marquant une étape importante vers l’autonomie énergétique du pays.