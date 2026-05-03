La Chambre de commerce tuniso-turque inaugure son siège, 200 entreprises au rendez-vous

L’inauguration du nouveau siège de la Chambre de Commerce et d’Industrie tuniso-turque à Tunis marque une étape clé dans le renforcement des relations économiques entre la Tunisie et la Türkiye.

Avec la participation de 200 entreprises, cet événement souligne l’importance croissante des partenariats bilatéraux dans les secteurs de l’investissement et du commerce.

Inauguration officielle : un nouveau départ pour la Chambre de Commerce tuniso-turque

Le nouveau siège de la Chambre de Commerce et d’Industrie tuniso-turque a été inauguré à Tunis lors d’une cérémonie officielle.

Cet événement a rassemblé une multitude d’acteurs publics et privés des deux nations, avec la participation d’environ 200 entreprises tunisiennes et turques.

Cette forte mobilisation témoigne de l’importance accordée au développement des relations économiques bilatérales.

L’ambassadeur de Türkiye à Tunis a souligné l’importance de cette initiative pour renforcer la coopération dans les domaines de l’investissement, du commerce et de l’industrie.

Le président de la chambre a également mis en avant l’objectif de faciliter les partenariats entre les entrepreneurs des deux pays.

Renforcement des partenariats économiques tuniso-turcs

Selçuk Yılmaz, président de la Chambre de Commerce tuniso-turque, a exprimé sa volonté de dynamiser les partenariats entre les hommes d’affaires tunisiens et turcs.

Il a insisté sur la nécessité de simplifier les procédures d’investissement pour encourager les échanges économiques.

Thouraya Khayati de la FIPA a souligné la position stratégique de la Tunisie, qui offre un accès privilégié aux marchés africains et européens.

Cette situation géographique avantageuse est un atout majeur pour attirer les investissements turcs, notamment dans les secteurs clés comme le textile et l’industrie automobile.

Perspectives prometteuses dans des secteurs clés

Jalel Tabib, directeur général de la FIPA, a observé une augmentation notable des investissements turcs dans le textile, l’habillement et l’industrie automobile en Tunisie.

Ces secteurs bénéficient de la position stratégique du pays, qui sert de passerelle vers les marchés régionaux. Cette dynamique est renforcée par les efforts conjoints pour simplifier les procédures d’investissement.

Mourad Belhassen, du ministère des Affaires étrangères, a souligné l’importance de cette coopération économique renforcée.

Par ailleurs, Murat Türkan a identifié le secteur de l’huile d’olive comme un domaine prometteur pour de futures collaborations, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives pour les deux pays.