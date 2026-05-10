La cheffe du gouvernement au Kenya pour un sommet Afrique-France qui pourrait redéfinir les relations internationales

La Cheffe du gouvernement tunisien, Madame Sara Zaafrani Zenzri, se rendra prochainement au Kenya pour participer à un sommet international majeur.

Cet événement réunira des dirigeants mondiaux autour de thématiques cruciales pour l’avenir du continent africain, avec un accent particulier sur l’innovation et la croissance durable.

La cheffe du gouvernement tunisien en mission au Kenya

Sur instruction du Président Kaïs Saïed, Madame Sara Zaafrani Zenzri, Cheffe du gouvernement tunisien, se rendra au Kenya du 10 au 12 mai 2026.

Sa visite officielle vise à participer au Sommet Afrique-France à Nairobi, centré sur les partenariats pour l’innovation et la croissance.

Ce sommet, coprésidé par les Présidents William Ruto et Emmanuel Macron, réunira divers dirigeants africains pour discuter de sujets cruciaux tels que la transition énergétique et la sécurité.

Madame Zaafrani Zenzri sera accompagnée d’une délégation comprenant des responsables gouvernementaux et le Directeur général de l’Agence de promotion de l’investissement extérieur.

Sa présence souligne l’importance des relations internationales et la volonté de la Tunisie de renforcer ses partenariats économiques et politiques en Afrique.

Des rencontres bilatérales et des sessions de dialogue sont également prévues pour explorer des solutions aux défis communs.

Un sommet pour redéfinir les relations internationales

Le Sommet Afrique-France à Nairobi, sous le thème « Africa Forward : Partenariats Afrique-France pour l’innovation et la croissance », offre une plateforme unique pour redéfinir les relations internationales.

En abordant des sujets tels que la transition énergétique, la paix et la sécurité, et la réforme du système financier mondial, le sommet vise à établir des partenariats économiques équilibrés.

Ces discussions sont essentielles pour promouvoir l’innovation et une croissance inclusive, tout en cherchant des solutions concrètes aux défis communs.

Les sessions plénières et de dialogue permettront d’explorer des initiatives telles que le renforcement des systèmes de santé, le développement d’une agriculture durable, et l’exploitation des technologies numériques.

Ces efforts visent à consolider la souveraineté sanitaire et à promouvoir la durabilité économique. En réunissant divers chefs d’État et de gouvernement, le sommet aspire à créer un cadre de coopération renforcée, stimulant ainsi l’innovation et la croissance sur le continent africain.

Des dialogues pour un avenir prometteur

Lors du sommet, quatre sessions de dialogue aborderont des thèmes cruciaux : le renforcement des systèmes de santé nationaux, le développement d’une agriculture durable, l’exploitation de l’intelligence artificielle et des technologies numériques, ainsi que les potentiels de l’économie bleue.

Madame Zaafrani Zenzri joue un rôle actif dans ces discussions, apportant des perspectives tunisiennes et africaines.

Sa participation aux rencontres bilatérales ouvre la voie à de nouvelles opportunités pour la Tunisie et les pays africains présents.

Ces échanges visent à renforcer la coopération régionale, à stimuler l’innovation et à favoriser une croissance économique durable sur le continent.