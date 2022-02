La chute de Rayan dans un puits : les cas similaires

C’est une histoire qui a bouleversé le monde entier : le petit Rayan est tombé dans un puits ,y est resté pendant 5 jours et y trouvé la mort, malgré tous les moyens mis en œuvre pour lui porter secours. Et pourtant, ce n’est pas la première fois que ce genre d’incident arrive ! Voici quelques cas similaires

Omayra Sanchez : victime du Nevado Del Ruiz

La dernière éruption du Nevado Del Ruiz était en 2016. C’est un volcan situé sur les sommets de la cordillère des Andes, ses explosions ayant déjà fait beaucoup de victimes dans le passé.

Parmi celles-ci, l’une des plus médiatisées fut Omayra Sanchez, une petite Colombienne de 13 ans. En 1985, les sommets recouverts de glaciers à plus de cinq mille mètres d’altitude sont le théâtre d’éboulements et d’avalanche quand le cratère se réveille.

La jeune fille se retrouve bloquée jusqu’au cou dans les débris de sa maison. Les secours ne sont pas arrivés à temps, bien qu’elle ait pu tenir une soixantaine d’heures.

Jullen Rosello : encore un enfant tombé dans un puits

Comme le petit marocain Rayan, Jullen Rosello était aussi tombé dans un puits en 2019. Il n’avait que 2 ans, et le trou avait une profondeur de 100 mètres. Le drame s’est produit en Andalousie, mobilisant quelques centaines de personnes pour dégager des milliers de tonnes de terre.

Les espoirs furent vains, car les autorités espagnoles ont conclu après examen que l’enfant n’avait pas survécu à la chute.

Les footballeurs thaïlandais prisonniers des grottes

Parfois, les choses ont un dénouement plus heureux, comme ce fut le cas en 2018. L’histoire concerne 12 footballeurs thaïlandais de 11 à 16 ans, accompagnés de leur entraîneur de 25 ans. Il a fallu 18 jours pour les sortir d’une grotte, où ils se sont laissé piéger après la montée des eaux.

Il a fallu mettre en œuvre des moyens matériels et humains dignes des fictions hollywoodiennes pour faire parvenir les secours et faire évacuer les jeunes. Heureusement, ils en sortirent vivants.