La CNAS ouvre la voie du futur avec un service numérique inédit pour ses usagers

La Caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés (CNAS) franchit une nouvelle étape dans la numérisation de ses services.

Elle propose désormais un service en ligne permettant aux assurés sociaux de vérifier et télécharger leur attestation de salaires déclarés par l’employeur, allégeant ainsi la charge administrative pour le citoyen. Ce service est accessible via l’espace El-Hanaa.

Un service numérique innovant proposé par la CNAS

La Caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés (CNAS) a récemment introduit un service numérique inédit.

Ce dernier offre aux assurés sociaux la possibilité de vérifier et de télécharger leur attestation de salaires déclarés par l’employeur.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre des efforts continus de la CNAS pour améliorer le service public, en particulier en matière de numérisation et de simplification des procédures.

L’accès à ce nouveau service se fait via les comptes personnels sur l’espace El-Hanaa. Il s’agit d’une avancée majeure qui vise à alléger la charge administrative pour les citoyens, souligne la CNAS dans son communiqué.

Faciliter la vie des usagers grâce à la numérisation

Ce service innovant transforme la vie des usagers en leur permettant de gérer leurs attestations de salaires en ligne.

Plus besoin de se déplacer ou d’attendre pour obtenir ces documents importants. La CNAS facilite ainsi les démarches administratives, contribuant à une meilleure expérience utilisateur.

Pour accéder à ce service, les assurés sociaux doivent se connecter à leur compte sur l’espace El-Hanaa.

Une fois connectés, ils peuvent vérifier et télécharger leurs attestations de salaires déclarés par l’employeur. Pour plus d’informations, visitez le site : https://elhanaa.cnas.dz.

La CNAS, pionnière de la simplification administrative

En lançant ce service numérique, la CNAS confirme son rôle de pionnière dans la simplification des démarches administratives.

Cette initiative s’inscrit dans une volonté d’améliorer constamment le service public, en mettant l’accent sur la numérisation et la simplification des procédures.

L’objectif est clair alléger la charge administrative pour les citoyens. En permettant aux assurés sociaux de gérer leurs attestations de salaires en ligne, la CNAS facilite leur quotidien et optimise leur expérience utilisateur.