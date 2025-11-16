La CNAS s’engage à couvrir une opération assez fréquente qui coûte près de 100 000 €, un grand soulagement pour les patients concernés en Algérie

Deux nouvelles mesures portées par le ministère du travail viennent renforcer à la fois le secteur de la santé et celui de l’emploi en Algérie.

Entre amélioration de l’accès aux soins et modernisation des services publics, ces initiatives témoignent d’une volonté de répondre aux besoins des citoyens tout en préparant l’avenir.

Un accord salvateur entre la CNAS et le CPMC

Une avancée significative a été réalisée dans le domaine de la santé en Algérie avec la signature d’un accord entre la Caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés (CNAS) et l’Établissement hospitalier spécialisé Pierre et Marie Curie (CPMC).

Cet accord, qui marque un tournant pour les assurés nécessitant une greffe du foie, a été officialisé lors d’une cérémonie présidée par le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, Abdelhak Saihi.

Cette nouvelle mesure garantit la prise en charge intégrale des coûts des opérations de transplantation hépatique, y compris les greffes pour adultes à partir de donneurs vivants.

Auparavant, les patients devaient souvent se résoudre à des traitements coûteux à l’étranger, un fardeau financier désormais levé pour les assurés de la CNAS.

Renforcement de la souveraineté sanitaire

Cette initiative s’inscrit dans une stratégie plus large des autorités sanitaires visant à renforcer l’offre de soins spécialisés sur le territoire national.

C’est un vrai pas en avant pour notre système de santé. Les patients n’auront plus à quitter le pays pour des opérations vitales, ce qui réduit stress et coûts. Karim, 35 ans, infirmier

L’objectif est d’accroître la « souveraineté sanitaire » du pays en réduisant la dépendance aux traitements à l’étranger.

5 Greffes prévues par an Le ministre Abdelhak Saihi a fixé cet objectif, renforçant ainsi la souveraineté sanitaire.

Le ministre Abdelhak Saihi a précisé que l’ambition initiale est de réaliser cinq transplantations hépatiques par an.

Il a également souligné les progrès accomplis dans la prise en charge médicale locale, avec une diminution significative du nombre de cas nécessitant un transfert à l’étranger pour traitement.

Ces avancées contribuent à renforcer la capacité du pays à répondre efficacement aux besoins de santé de sa population.

Modernisation de l’ANEM : une transformation numérique en vue

Le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale ne se repose pas sur ses lauriers.

Abdelhak Saihi a récemment impulsé une réforme majeure de l’Agence nationale de l’emploi (ANEM), appelant à une modernisation centrée sur la transformation numérique et l’intelligence artificielle.

Cette initiative vise à rendre l’ANEM plus agile et efficace, au service des demandeurs d’emploi et de la croissance économique nationale.

Une telle transformation promet de rapprocher davantage l’administration des citoyens et d’améliorer durablement leurs conditions de vie.