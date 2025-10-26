La Dacia Logan fait peau neuve, un lifting qui ne laisse personne indifférent

Découvrez la nouvelle Dacia Logan, relookée et améliorée techniquement. Avec des changements esthétiques et mécaniques similaires à ceux de la Sandero et du Jogger, elle offre une face avant modernisée, un intérieur soigné et une meilleure ergonomie.

100 Chevaux sous le capot Le nouveau moteur turbo essence 1.0 délivre désormais 100 chevaux, soit 10 de plus que la génération précédente.

Sous le capot, un nouveau moteur essence turbo 1,0 litre promet plus de réactivité et de performances, tout en conservant son excellent rapport qualité/prix.

Relooking extérieur et technique pour la Dacia Logan

S’inscrivant dans la lignée des rénovations de la Sandero et du Jogger, la Dacia Logan bénéficie d’un relooking notable tant sur le plan esthétique que technique.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par wandaloo.com (@wandaloocom)



Sa face avant a été entièrement repensée, avec une calandre élargie, des optiques redessinées et des boucliers mis à jour, conférant à la voiture un aspect plus moderne et dynamique.

Ces modifications ne se limitent pas à l’apparence de la Logan. Elles améliorent également son côté pratique grâce à une meilleure ergonomie et des lignes plus fluides favorisant l’aérodynamisme.

Ces changements, similaires à ceux apportés aux autres modèles de la gamme, renforcent l’identité visuelle de la marque tout en préservant l’excellent rapport qualité/prix de la Logan.

Améliorations notables à l’intérieur de la Logan

L’habitacle de la Logan a également bénéficié d’une attention particulière lors de cette rénovation. Les matériaux utilisés sont désormais de meilleure qualité, offrant un aspect plus soigné et une sensation de confort accrue.

La technologie embarquée a également été améliorée, avec une dotation plus riche pour répondre aux attentes des conducteurs modernes.

Je conduis une Logan depuis 2017, et la nouvelle version m’a bluffé. L’intérieur est bien plus confortable, l’écran est très réactif et le design n’a plus rien à envier aux voitures plus chères.

Amar, 42 ans, conducteur depuis 20 ans

Le modèle haut de gamme se distingue notamment par son écran tactile de 10,1 pouces. Plus grand et plus moderne, cet écran permet une gestion optimisée des fonctions multimédia et de la connectivité, ajoutant une touche de modernité tout en restant fidèle à l’esprit pragmatique de la marque.

La Logan se réinvente sous le capot

La Logan ne se contente pas de changements esthétiques, elle s’offre également une mise à jour mécanique. Le nouveau moteur essence turbo 1,0 litre délivre désormais 100 chevaux, contre 90 précédemment.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par wandaloo.com (@wandaloocom)



Cette augmentation de puissance offre une meilleure réactivité et des performances accrues, tout en maintenant une consommation maîtrisée.

Autre nouveauté notable, la disponibilité d’une boîte automatique à double embrayage en option. Malgré ces améliorations, la Logan conserve son excellent rapport qualité/prix. Elle allie modernité, fonctionnalité et économie, confirmant ainsi sa position de choix dans la gamme Dacia.