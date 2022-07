La date et le lieu du match Algérie – Cameroun enfin annoncés !

Les fans de sport et surtout les fans de football algériens n’attendent plus qu’une seule chose : l’annonce du lieu et de la date du match de l’Algérie contre le Cameroun. Cette confrontation suscite la curiosité de bien des spectateurs vu que la rivalité entre ces deux équipes s’est intensifiée ces derniers temps.

Algérie-Cameroun : une rivalité bien prononcée

L’Algérie, comme le Cameroun sont deux nations connues pour leur place dans le monde du sport et particulièrement dans le football. Mais ce n’est pas pour cela que les spectateurs attendent avec impatience la confrontation entre l’Algérie et le Cameroun. Les tensions ont commencé à exister depuis le match pour les barrages qualificatifs à la Coupe du monde de 2022 au Qatar et ont d’ailleurs intensifié la rivalité entre les Fennecs et les Lions indomptables.

Comme beaucoup le savent déjà, la sélection algérienne n’a pas pu prendre part à la phase finale de la sélection pour la Coupe du monde de 2022. Cependant, les Algériens rendent les Camerounais responsables de cette défaite et les accusent d’avoir soudoyé l’arbitre gambien : Bakary Gassama. Une plainte auprès de la Fédération internationale de football (FIFA) a d’ailleurs été déposée par la Fédération algérienne de football (FAF) à cet effet.

Les Jeux de la Solidarité islamique, une occasion pour l’Algérie de prendre sa revanche

En dépit de sa précédente défaite, l’équipe algérienne pourra tout de même prendre sa revanche face au Cameroun lors des jeux de la solidarité islamique, qui se dérouleront en Turquie. Ceci est dû au fait qu’elle soit placée dans le groupe A avec le Sénégal, la Turquie et son rival, le Cameroun.

5èmes Jeux de la Solidarité Islamique de Konya se tiendront à Konya, sous les auspices de notre Président Recep Tayyip ERDOĞAN, du 9 au 18 août 2022 avec la participation de hauts responsables et d’athlètes de 56 pays membres de l’OCI en coopération avec le @issfsa @2021Konya pic.twitter.com/oU42tqNpNK — TİKA Gine-Konakri (@tika_gine) July 1, 2022



Les jeux islamiques auront lieu à Konya et permettront à plusieurs équipes de football et de volleyball de s’affronter pour une bonne cause. On y retrouvera aussi le Soudan, le Pakistan, l’Iran, l’Algérie, le Cameroun, la Turquie, le Sénégal, le Qatar, le Maroc et l’Azerbaïdjan. Ces confrontations sont prévues du 9 au 18 Août. Il est donc officiel que ces deux équipes pourront à nouveau s’affronter vers mi-Août.