La Deglet Nour algérienne, l’une des meilleures dattes du monde

La Deglet Nour est une variété de datte cultivée principalement en Algérie, mais également dans d’autres régions du monde telles que la Tunisie, l’Égypte et les États-Unis. Elle est considérée comme l’une des meilleures variétés de dattes au monde en raison de sa texture moelleuse, de son goût sucré et de sa couleur dorée.

La Deglet Nour est riche en nutriments tels que les fibres, le fer et le potassium. Elle est également une source d’énergie naturelle grâce à sa teneur élevée en glucides. En plus d’être délicieuse, elle est également bénéfique pour la santé.

La culture de la Deglet Nour est une activité économique importante pour l’Algérie, en particulier pour les régions du Sud du pays. La récolte des dattes se fait traditionnellement à la main et est une activité qui mobilise toute la communauté locale.

Toutefois, malgré cette popularité, la datte algérienne a récemment été au cœur de controverses et de tensions entre pays.

La découverte des dattes algériennes par le maraîcher français Anthony Valota

Anthony Valota, maraîcher français et détenteur du compte Instagram Croissy Fruits, fait découvrir à sa communauté des fruits rares venus des quatre coins du monde. Le 16 mars 2023, il partage sur ce même compte Instagram une vidéo concernant la datte algérienne Deglet Nour, qui ravit les papilles du jeune maraîcher.

Depuis sa création en 1948, la Maison Valota, spécialiste en fruits depuis 4 générations, est présente sur plusieurs marchés en France ainsi qu’en ligne, attirant plus de 89700 abonnés sur Instagram et 376200 abonnés sur Tiktok.

Controverses autour de l’importation de dattes algériennes

Malgré leur popularité, les dattes algériennes ont fait face à certains problèmes d’importation, notamment en raison de l’utilisation abusive de pesticides et de substances allergènes. Par conséquent, les autorités françaises ont interdit l’importation de dattes algériennes depuis juin dernier, soulevant des questions de protection sanitaire du consommateur.

L’affaire des dattes détruites au Maroc

Le 13 mars 2023, une demi-tonne de dattes en provenance d’Algérie est saisie dans l’entrepôt d’un local commercial du quartier de Derb Sultan, à Casablanca, et détruite par les autorités marocaines. Importées illégalement, le propriétaire de l’entrepôt n’a pas pu fournir aux autorités les autorisations prouvant le caractère légal de l’importation.

Les dattes Deglet Nour sont consommées telles quelles ou utilisées dans la préparation de divers plats et desserts. Elles sont également exportées dans le monde entier et sont très appréciées des consommateurs pour leur qualité supérieure. En résumé, la Deglet Nour est une variété de datte de qualité exceptionnelle, à la fois délicieuse et bénéfique pour la santé. Elle est un produit important de l’économie algérienne et est appréciée dans le monde entier.

