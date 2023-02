La demande mondiale en pétrole devrait atteindre un niveau record en 2023

Selon Haitham al Ghais, Secrétaire général de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) prononçant un discours à l’ouverture de la Conférence et exposition internationale égyptienne sur le pétrole le dimanche 12 février 2023, la demande mondiale de pétrole devrait dépasser ses niveaux d’avant la pandémie de Covid-19 cette année 2023. En effet, les récentes prévisions montrent qu’elle atteindra les 102 millions de barils par jour, avant de poursuivre sa croissance jusqu’à 110 millions en 2025.

Une baisse importante des investissements à rattraper

Cette hausse est expliquée par le fait que l’industrie pétrolière a souffert d’une baisse importante des investissements au cours des dernières années, ce qui requiert une forte reprise desdits investissements pour y remédier.

Le SG de l’OPEP suggère que l’Opep s’attend à ce que l’industrie pétrolière ait besoin d’investissements d’un montant d’environ 12.000 milliards de dollars jusqu’en 2045, à un rythme de 500 milliards de dollars par an. De plus, il souligne l’importance d’investir dans la sécurité énergétique en tant que composante majeure de l’activité économique, de la disponibilité de l’énergie et de la stabilité des marchés.

La Chine sort du zéro Covid : retour vers la croissance ?

En 2022, l’abandon par la Chine de sa politique zéro Covid dont les confinements à répétition ont fait chuter sa croissance au plus bas depuis 40 ans à 3%, va-t-il faire redémarrer la deuxième économie mondiale ?

D’après Bruno Cavalier, chef économiste chez Oddo BHF, à court terme, l’explosion des infections risque d’accentuer la baisse d’activité mais, une fois la vague passée, il y aura un rattrapage rapide.

Le prix du baril renoue avec son meilleur niveau depuis décembre 2020

Les indices de climat des affaires sont tombés en zone de contraction et les ventes au détail sont attendues en recul d’environ 10% sur un an. Les traders semblent malgré tout plus optimistes quant aux perspectives économiques mondiales et donc à la demande puisque le cours du baril de Brent progresse ce mercredi de 1,4%, à plus de 87 dollars tandis que celui du baril de WTI est en hausse de 1,85 %, à 81,67 dollars, renouant avec leurs meilleurs niveaux depuis décembre dernier.

Des prévisions records pour 2023

Dans son rapport mensuel sur le pétrole publié ce mercredi, l’Agence internationale de l’énergie a révisé à la hausse les prévisions, estimant que la consommation mondiale atteindra probablement une moyenne journalière record cette année, soit 90 millions de barils par jour. La banque d’affaires Goldman Sachs a affirmé qu’une croissance solide de la demande pourrait faire passer les prix du pétrole au-dessus de 100 dollars en 2023, tandis que JPMorgan Chase a émis des perspectives plus prudentes, ne tablant que sur une hausse jusqu’à environ 95$ le baril.

À l’heure actuelle, les marchés pétroliers restent très sensibles aux changements politiques et géopolitiques ainsi qu’à l’actualité macro-économique et les spéculations sont encore abondantes sur l’évolution future des prix. Pour autant, grâce à la persistance de la demande et à la baisse de l’offre, 2023 est une année plutôt positive pour l’industrie pétrolière. Il est raisonnable de penser que les bonnes performances des derniers mois se maintiendront au cours de l’année 2023 et les perspectives évoquées par l’Opep sont plutôt porteuses pour la demande mondiale d’ici 2025.

