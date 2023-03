La diaspora Algérienne bénéficie d’une nouvelle possibilité : s’inscrire au système national de retraite !

L’Algérie a récemment donné à sa communauté établie à l’étranger la possibilité de s’inscrire volontairement au système de retraite, qui sera perçue en dinars, via une plateforme mise en service le 6 mars 2023. Une telle initiative est le reflet du désir du gouvernement algérien de conserver les liens entre la population résidant à l’étranger et celle qui vit dans la mère patrie.

Les conditions d’adhésion au système de retraite

Pour être adhérents au système de retraite, les membres de la communauté algérienne installée à l’étranger doivent remplir plusieurs critères :

Être de nationalité algérienne

Être régulièrement immatriculé auprès des représentations diplomatiques et consulaires algériennes à l’étranger.

Être âgé de moins de 55 ans à la date d'affiliation.

Avoir une activité salariée ou assimilée, ou une activité non-salariée pour soi-même.

Ne pas être assujetti à l'affiliation obligatoire au système national de sécurité sociale.

Cette mesure va permettre aux ressortissants algériens installés à l’étranger de profiter d’un système de retraite plus avantageux, en bénéficiant de versements plus importants et réguliers. Il est par ailleurs important de noter que cette adhésion volontaire n’influera pas sur le système de retraite anticipée.

Cette décision est venue suite aux engagements pris par Abdelmadjid Tebboune lors de sa rencontre Gouvernement-Walis tenue le 24 septembre dernier, visant à lever l’injustice dont souffrent certains citoyens, notamment dans le secteur des allocations chômage et de retraite. Ainsi, cette hausse des salaires faibles et moyens, ainsi que le renforcement des pensions de retraite, interviendra à partir de 2023.

L’engagement numéro 51 du Président Tebboune

Le 2 mars dernier, le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité Sociale a annoncé le lancement d’une plateforme visant à permettre aux membres de la diaspora algérienne de s’inscrire volontairement au système national de retraite. Cette volonté répond directement à l’engagement numéro 51 effectué par Abdelmadjid Tebboune, consistant à protéger la diaspora algérienne.

La protection de la diaspora algérienne

Cette initiative va s’accompagner de nombreuses autres mesures visant à assurer la protection des membres de la diaspora algérienne. En effet, l’État algérien souhaite encourager l’intégration des membres de sa communauté à l’international, par le biais de diverses initiatives, telles que le soutien à l’enseignement supérieur, à l’emploi, à la formation et à un emploi stable à l’étranger. De plus, des programmes spéciaux ont été mis en place pour promouvoir la mobilité internationale des Algériens, avec l’objectif de leur permettre d’exercer leur profession dans plusieurs pays dans le monde. Ces initiatives visent à renforcer et à renouveler les liens forts qui unissent la population algérienne établie à l’étranger à leur mère patrie.

A travers ces différentes initiatives, le gouvernement algérien affirme clairement son intention de préserver et de renforcer les liens entre la communauté algérienne établie à l’étranger et la mère patrie. La possibilité offerte à ces membres de la communauté de s’inscrire volontairement au système de retraite en est une preuve supplémentaire. Cela montre aussi que le gouvernement algérien tient compte des besoins et des intérêts de la diaspora algérienne, et cherche à apporter des solutions concrètes.

