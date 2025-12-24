La diaspora algérienne en Italie plaide pour un lien maritime direct, une traversée qui rapproche les cœurs et les cultures

La diaspora algérienne en Italie plaide pour la création d’une ligne maritime directe avec l’Algérie, afin de faciliter les déplacements vers leur pays d’origine.

Actuellement, l’absence de cette liaison oblige de nombreux Algériens à emprunter des itinéraires plus longs et coûteux via la France ou la Tunisie. Ce projet, qui pourrait également renforcer les relations entre l’Algérie et l’Italie, est une demande forte de cette communauté.

Un voyage éprouvant : l’odyssée des Algériens pour rejoindre leur pays d’origine

La diaspora algérienne en Italie est confrontée à un défi majeur : le manque de liaison maritime directe avec l’Algérie.

Cette situation les oblige à emprunter des itinéraires longs et coûteux via la France ou la Tunisie, ajoutant un fardeau considérable en termes de temps, de coût et de fatigue.

Chaque année, des centaines d’Algériens résidant en Italie sont contraints de se rendre dans des ports français comme Marseille ou Sète, ou de passer par la Tunisie pour atteindre leur pays natal.

Le besoin d’une ligne maritime directe est donc crucial pour faciliter les déplacements de ces familles algériennes.

Lors d’une réunion à Chieti di Castello, en Italie, plusieurs membres de la diaspora ont exprimé leur désir de voir ce projet se concrétiser rapidement, soulignant que cette ligne serait particulièrement bénéfique pour ceux vivant dans le centre et le sud de l’Italie.

Le port de Civitavecchia, une solution stratégique

Abdelkader Makri, président du centre culturel « Al-Rahma » à Fabriano, a proposé le port de Civitavecchia comme point de départ idéal pour cette ligne maritime.

Situé près de Rome, ce port bénéficie d’une position géographique centrale qui faciliterait l’accès aux résidents de toute l’Italie, y compris ceux du sud et de la Sicile.

Cette proposition répond aux attentes de nombreux membres de la communauté algérienne en Italie, qui voient en cette ligne directe une solution efficace pour renforcer leurs liens avec l’Algérie tout en simplifiant leurs déplacements.

Une traversée qui rapproche les cœurs et les cultures

Au-delà de la facilité des déplacements, cette ligne maritime directe pourrait renforcer les liens entre l’Italie et l’Algérie.

Ces deux pays entretiennent déjà des relations politiques et économiques solides, et une telle initiative ne ferait que les consolider.

De plus, ce projet répondrait à un besoin croissant de la diaspora algérienne en Italie, désireuse de maintenir un lien fort avec son pays d’origine tout en simplifiant ses voyages. Il reste à espérer que cette demande sera prise en compte par les autorités compétentes dans un avenir proche.