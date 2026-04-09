La diaspora algérienne s’insurge contre l’envolée des tarifs d’Algérie Ferries

Face à la hausse des tarifs d’Algérie Ferries, une pétition en ligne voit le jour. Initiée par la diaspora algérienne, elle dénonce une augmentation significative des prix des billets, particulièrement durant les vacances et l’été, rendant difficile le retour au pays pour de nombreuses familles.

Les signataires réclament une révision des tarifs et plus de transparence dans leur établissement.

Algérie ferries : une hausse des tarifs qui fait des vagues

La récente augmentation des tarifs d’Algérie Ferries, l’opérateur public de transport maritime entre l’Algérie et divers ports européens, a suscité une vive polémique.

Une pétition en ligne, initiée par des membres de la diaspora algérienne, dénonce cette hausse jugée excessive, surtout durant les périodes de vacances et la saison estivale.

Cette situation a contraint de nombreuses familles à renoncer à leurs projets de voyage en Algérie. Les signataires de la pétition appellent à des tarifs plus abordables et transparents pour maintenir le lien avec leur pays natal.

Quels sont les critères de cette politique tarifaire controversée ?

La pétition soulève des interrogations sur la politique tarifaire d’Algérie Ferries. Les signataires s’interrogent sur les critères utilisés pour fixer les prix des billets, notamment durant les périodes de forte affluence.

Ils dénoncent un manque de transparence dans ce processus et demandent des explications claires sur les raisons de ces variations tarifaires.

Le Ministère des Transports, les responsables de l’ENTMV (Algérie Ferries) ainsi que les députés et autres décideurs publics sont interpellés par cette pétition.

Les citoyens exigent une révision significative des tarifs et une plus grande transparence dans la politique tarifaire.

La diaspora algérienne réclame justice !

Les signataires de la pétition exigent une révision immédiate et conséquente des tarifs, ainsi qu’une totale transparence sur la politique tarifaire.

Ils appellent également à des offres adaptées à la diaspora, afin de faciliter le maintien du lien avec leur pays d’origine.

Ils encouragent tous les citoyens concernés à signer, partager et témoigner de leur situation pour attirer l’attention des autorités et de la compagnie.

Malgré cette mobilisation, aucune réponse officielle d’Algérie Ferries ou du Ministère des Transports n’a été communiquée suite à la publication de la pétition.